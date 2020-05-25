У прокуратурі Криму назвали підозри, які оголосили Поклонській



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Одна з підозр Наталії Поклонській стосується так званої справи кримських терористів

Колишня «прокурор Республіки Крим» фігурує в низці розслідувань

У прокуратурі Автономної Республіки Крим розповіли, за якими статтями були оголошені підозри депутатці Держдуми Росії Наталії Поклонській. Після анексії півострову вона очолювала окупаційну «прокуратуру Криму».

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Як розповіли в пресслужбі прокуратури Криму, Поклонська також фігурує в інших кримінальних справах, за якими їй підозри не висувалися.

Зокрема, Поклонській були оголошені підозри за ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі чи викрадення людини) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Одна з підозр стосується так званої справи кримських терористів, за якою у 2014 році були затримані та засуджені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв та Олексій Чирній.

Крім того, вона фігурує в ряді українських розслідувань, за якими їй не висувалися підозри. Зокрема, за даними прокуратури, мова йде про блокування доступу до сайту «Крим.Реалії» на території окупованого півострова і в Росії, що кваліфікується, як «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

Також у прокуратурі Криму вказують на участь Поклонської у виборах до Держдуми Росії в якості кандидата від анексованого Криму, чим вона «завдала шкоди суверенітету України». Ознаки даного злочину кваліфікуються за ч.1 ст.111 КК України – «державна зрада».

Раніше повідомлялося, що прокуратура Автономної Республіки Крим використає сканадльне інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона з колишнім «прокурором» окупованого Росією Криму Наталією Поклонською в кримінальному провадженні проти неї.

Як відомо, до анексії Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада півострова призначила її «прокурором Криму». Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії і на анексованому півострові.

Поклонську обрали до Держдуми Росії на виборах, які влаштувала Москва на півострові. Україна і Захід не визнали ці вибори.

На материковій частині України проти Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також перебуває в санкційних списках ЄС і ще ряду окремих країн.

Нещодавно Поклонська оголосила себе «російською українкою» і шукала спільних предків з Зеленським.