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Скандал через шкільні обіди. Держпродспоживслужба показала, чим годували дітей у Львові

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Скандал через шкільні обіди. Держпродспоживслужба показала, чим годували дітей у Львові
Обіди, які подавали учням львівської школи №32
фото: Facebook / Ігор Зінкевич

Харчоблок закриють на десять днів, а частину продукції вилучать

У школі №32 Львова після появи у соцмережах фотографій обідів провели позапланову перевірку харчоблоку. Держпродспоживслужба заявила про порушення вимог щодо безпечності харчових продуктів і санітарного законодавства та повідомила про рішення закрити харчоблок на десять днів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Підставою для перевірки стали фотографії харчування учнів школи, які оприлюднили у соцмережах. Після цього фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області провели позапланову перевірку харчоблоку. Вони перевірили, чи дотримуються там вимог щодо безпечності продуктів і санітарних норм.

За результатами перевірки фахівці заявили, що в харчоблоці виявили «грубі порушення». Також у морозильних камерах знайшли продукцію, термін придатності якої вже минув.

Держпродспоживслужба повідомила, що вживає заходів для вилучення цієї продукції та закриття харчоблоку на десять днів.

Морозильна камера з картоплею фрі у харчоблоці школи №32 у Львові
Морозильна камера з картоплею фрі у харчоблоці школи №32 у Львові
Фото: Держпродспоживслужба Львівщини
Харчоблок львівської школи №32
Харчоблок львівської школи №32
Фото: Держпродспоживслужба Львівщини

«Ситуація з організацією харчування у школі перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області», – повідомляють у службі.

Скандал через шкільні обіди. Держпродспоживслужба показала, чим годували дітей у Львові фото 1
Фото: Держпродспоживслужба Львівщини
Скандал через шкільні обіди. Держпродспоживслужба показала, чим годували дітей у Львові фото 2
Фото: Держпродспоживслужба Львівщини

Про результати перевірки також написав журналіст Олег Радик. Він повідомив, що під час заходу Держпродспоживслужби у морозильних камерах харчоблоку нібито виявили продукцію із завершеним терміном придатності. Зокрема, Радик оприлюднив фото упаковки картоплі фрі, на якій зазначено термін придатності до 11 лютого 2026 року.

«Також виявлено в морозильних камерах протермінована продукція заборонена до споживання дітям (картопля фрі: термін придатності до 11.02.2026)», – написав Радик.

Нагадаємо, після появи у соцмережах фотографій обідів, які, як стверджувалося, подавали учням львівської школи №32. Фото оприлюднив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. На світлинах видно кілька варіантів страв. На одній із тарілок – каша з горошком і кукурудзою, трохи капусти з морквою та страва сіруватого кольору. В одному з коментарів під дописом Зінкевича зазначалося, що це міг бути омлет.

Обіди, які подавали учням львівської школи №32
Обіди, які подавали учням львівської школи №32
фото: Facebook / Ігор Зінкевич
Обіди, які подавали учням львівської школи №32
Обіди, які подавали учням львівської школи №32
фото: Facebook / Ігор Зінкевич

Також, на іншому фото була порція макаронів у формі спіралей. Зверху лежить шматок іншої страви сірувато-зеленуватого кольору з підсмаженою скоринкою. За фотографією складно визначити, що саме це за страва.

Зінкевич звернувся до управління освіти та адміністрації школи з проханням пояснити, що саме зображено на фотографіях. Водночас депутат закликав не робити висновків, що це шкільні обіди, доки відповідальні особи не нададуть пояснень. Публікація викликала обговорення у соцмережах.

Після розголосу у школі призупинили роботу харчоблоку. На цей час для учнів мали організувати кейтеринг, щоб вони не залишилися без харчування. Також у закладі планували розірвати договір із компанією, яка на той момент надавала послуги з харчування.

Харчоблок мали додатково обстежити та за необхідності переобладнати, щоб умови приготування їжі та якість харчування відповідали вимогам. До перевірки ситуації також мала долучитися Держпродспоживслужба.

Тепер Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області повідомило про результати позапланового заходу державного нагляду.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли цього навчального року в соцмережах виникають питання до шкільного харчування. На Буковині після появи фотографій обідів в одній зі шкіл Чернівців призначили службову перевірку, а в інших закладах області – позапланові моніторингові візити. В управлінні освіти тоді заявили, що такий вигляд і якість їжі їх категорично не влаштовують.

Подібна ситуація виникла і на Прикарпатті. Публікація Крихівецького ліцею про перший день безкоштовного харчування для учнів спричинила суперечку в соцмережах через вигляд страв та посуд. Після критичних коментарів заклад змінив фотографії у дописі на згенеровані штучним інтелектом.

А також «Главком» писав про обговорення  в соцмережах шкільних обідів у Житомирі. Користувачі публікували фотографії харчування з різних ліцеїв та ділилися власними оцінками. На ситуацію відреагувала Держпродспоживслужба, закликавши батьків повідомляти про зауваження до якості, безпечності чи організації харчування.

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Теги: Держпродспоживслужба харчування школа Львів

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