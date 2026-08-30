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Вісім пострілів у спину. Рік тому у Львові обірвалося життя Андрія Парубія

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Вісім пострілів у спину. Рік тому у Львові обірвалося життя Андрія Парубія

Колишнього голову Верховної Ради застрелили 30 серпня 2025 року на вулиці Єфремова у Львові

Сьогодні, 30 серпня, минає рік від дня вбивства колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Політика застрелили у Львові вісьмома пострілами у спину. Йому було 54 роки.

«Главком» розповідає про життєвий і політичний шлях Андрія Парубія, розслідування злочину та те, як сьогодні вшановують його пам'ять.

Убивство Андрія Парубія

30 серпня 2025 року близько 11:35 Парубій ішов вулицею Єфремова у Франківському районі Львова. Нападник, замаскований під кур'єра, чекав на нього між припаркованими автомобілями. Він підійшов до політика ззаду та здійснив вісім пострілів із короткоствольної зброї.

Парубій загинув на місці, а нападник утік. Після цього у Львові оголосили спецоперацію «Сирена». У ніч проти 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у Хмельницькій області. Ним виявився 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков.

За даними слідства, чоловік був завербований російськими спецслужбами та передавав їм інформацію про пересування українських військових. Згодом він отримав завдання вбити Парубія, а підготовка злочину, як встановило слідство, фінансувалася з Росії.

Справу скерували до суду. Сцельнікову інкримінують умисне вбивство народного депутата у зв'язку з його державною діяльністю та державну зраду. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Шлях в українській політиці

Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Червонограді, зараз Шептицькому, на Львівщині. Політичною та громадською діяльністю займався ще наприкінці 1980-х років, а у 19 років став депутатом Львівської обласної ради.

Під час Помаранчевої революції Парубій був одним з її організаторів, а під час Революції Гідності став комендантом Самооборони Майдану. Після подій 2014 року обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У 2014 році Парубія обрали першим заступником голови Верховної Ради, а у квітні 2016-го – головою парламенту. На цій посаді він працював до 2019 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Парубій долучився до територіальної оборони, а згодом продовжив парламентську діяльність.

Як Україна вшановує Андрія Парубія

Андрія Парубія поховали на Личаківському цвинтарі у Львові. У жовтні 2025 року президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв йому звання Героя України.

На вулиці Єфремова у Львові встановлено меморіальну таблицю на честь політика. У квітні 2026 року Львівська міська рада вирішила назвати його ім'ям площу в центрі міста, а в травні її офіційно відкрили.

Ім'я Андрія Парубія також отримав проїзд у центрі Києва поблизу Верховної Ради та Маріїнського парку.

Напередодні перших роковин убивства у львівському соборі Святого Юра відслужили заупокійну літургію за Андрієм Парубієм. На молитву прийшли його рідні, друзі, колеги та львів'яни.

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Теги: Андрій Парубій Львів вбивство політика слідство розслідування Україна пам'ять

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