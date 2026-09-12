ЗСУ показали «секретний» дрон, якого бояться росіяни

Однією з особливостей модернізованого Hornet є система зв'язку через Starlink

Український ударний БпЛА Hornet може працювати на відстані до 150 кілометрів і знищувати військову логістику російських окупантів у глибокому тилу. Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади вперше показали реальну бойову роботу цього безпілотника. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Армія TV».

Раніше росіяни називали цей дрон «Марсіянином», оскільки про його застосування не було відкритої інформації.

«Ми літаємо в Донецьк, за Донецьк», – розповідають військові.

Однією з особливостей модернізованого Hornet є система зв'язку через Starlink. Раніше екіпаж використовував радіоретранслятор, однак тепер він не потрібен. Це дозволяє зменшити вагу борта.

Дрон також обладнаний нічними камерами. Саме тому екіпажі часто працюють у темну пору доби – уночі легше виявляти теплові цілі, а активність противника зазвичай нижча.

Дальність польоту Hornet, за словами військових, становить від 120 до 150 кілометрів. Основна нинішня задача екіпажу – полювання на російську логістику: якщо військовий транспорт противника потрапляє в поле зору, його намагаються уразити.

Під час одного з вильотів оператори виявили російський танк. Після повторного заходу ціль вдалося уразити.

Сам безпілотник, за словами військових, збирають безпосередньо перед польотом. Підготовка одного борта однією людиною займає близько 30-40 хвилин. Після встановлення Starlink Hornet готовий до роботи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, головною темою якого стало прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними «шахедами».

Також програмне забезпечення «Дельта» об'єднує розвідувальні дані з поля бою і допомагає ЗСУ створювати суцільну «зону ураження» завширшки в кілька кілометрів, де ворожу техніку виявляють і знищують лічені секунди.