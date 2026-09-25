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Миколаїв: підліток влаштував стрілянину в тролейбусі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Миколаїв: підліток влаштував стрілянину в тролейбусі
Пневматичний пістолет правоохоронці вилучили та направили на експертизу
фото: Національна поліція

Триває досудове розслідування

У Миколаєві конфлікт між пасажирами тролейбуса закінчився стріляниною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

«Подія сталася вчора, 24 вересня, близько 20:35 у тролейбусі, який курсував за маршрутом № 2. Про інцидент у громадському транспорті поліцію повідомив громадянин. На місці події патрульні поліцейські та співробітники відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції встановили одного з учасників конфлікту – 46-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями обличчя», – йдеться у повідомленні.

Миколаїв: підліток влаштував стрілянину в тролейбусі фото 1

Поліцейські з’ясували, що пасажир тролейбуса зробив зауваження групі молодих осіб, які між собою нецензурно висловлювалися. Після цього між чоловіком і одним із підлітків виникла сварка та штовханина. Під час конфлікту чоловік дістав ніж і відігнав хлопця. Після цього всі неповнолітні вийшли з тролейбуса на зупинці.

«На наступній зупинці у тролейбус зайшов інший хлопець із вказаної компанії та здійснив не менше пʼяти  пострілів у бік 46-річного чоловіка. Після інциденту хлопець покинув місце злочину. Потерпілий від надання медичної допомоги відмовився», – додали правоохоронці.

Миколаїв: підліток влаштував стрілянину в тролейбусі фото 2

Правоохоронці встановили особи учасників події та їх місцезнаходження. Ними виявилися місцеві мешканці віком 15, 16 та 17 років.

Поліцейські також встановили, що здійснив постріли та травмував чоловіка 17-річний хлопець. Його слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину – пневматичний пістолет правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Миколаїв: підліток влаштував стрілянину в тролейбусі фото 3

Слідчі кваліфікували подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї». Санкція статті передбачає покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу, а також щодо надання правової кваліфікації діям іншим учасникам події. Триває досудове розслідування.

До слова, у Вишгородському районі Київщини 51-річний житель столиці обстріляв із машини чоловіка та жінку поблизу села Ровжі. Фігуранта затримали та відправили під варту без права внесення застави, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Теги: Національна поліція України Миколаїв стрілянина

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