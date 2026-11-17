Апеляційну скаргу Вячеслава Зінченка, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, розглядатиме Тернопільський апеляційний суд. Про це повідомила адвокатка Зінченка Діана Кара, передає «Главком».

17 листопада Верховний Суд ухвалив рішення передати справу зі Львівського апеляційного суду до Тернополя.

«Сторона захисту вважає, що не може слухатися дана справа у Львівському апеляційному суді у зв’язку з тим, що наявні фактичні певні питання. Відповідно, суд ухвалив рішення, яким перенаправив слухання даної справи з Львівського апеляційного суду до Тернопільського апеляційного суду», – зауважила Діана Кара.

Як повідомляв «Главком», 1 жовтня Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Його визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 статті 263 («Незаконне поводження зі зброєю») призначено чотири роки позбавлення волі; ч. 2 статті 115 («Умисне вбивство») – довічне ув'язнення. Остаточне покарання – довічне позбавлення волі.

Згідно з вироком, обвинувачений чотири рази відмовився давати свідчення. Він також відмовився від судових дебатів.

У вироку зазначено, що його можна оскаржити протягом 30 днів до Львівського апеляційного суду. Вирок набирає чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В іншому випадку – після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

До слова, Шевченківський районний суд Львова видав ухвалу, якою констатував порушення презумпції невинуватості окремими працівниками правоохоронних органів у кримінальному провадженні за обвинуваченням в умисному вбивстві В’ячеслава Зінченка. Відповідну ухвалу суд прийняв 1 жовтня 2026 року – у той самий день, коли оголосив вирок обвинуваченому Зінченку.