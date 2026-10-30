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Вбивця-судмедексперт «Декстер» повертається: сюжет та дата виходу нового сезону

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Убивця Декстер Морган неочікувано зіштовхнеться з кризою середнього віку
фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Головний актор серіалу Майкл С. Голл отримав «Золотий глобус» за роль Декстера Моргана

Сьогодні, 30 жовтня, на екрани виходить другий сезон культової франшизи – серіал «Декстер: Воскресіння». Серійний убивця-судмедексперт Декстер Морган повернувся з новими пригодами у Нью-Йорку. Цікаві деталі серіалу дізнавайтеся у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Подробиці першого сезону «Декстера: Воскресіння»

Вбивця-судмедексперт «Декстер» повертається: сюжет та дата виходу нового сезону фото 1
фото: Іnstagram.com/sho_dexter
  • Дата виходу: 30 жовтня 2026 року
  • Платформа: Paramount+
  • Жанр: кримінальний трилер, драма
  • У ролях: Майкл С. Голл, Ума Турман, Джек Олкотт, Браян Кокс, Ден Стівенс, Бокім Вудбайн, Джеймс Ремар, Десмонд Гаррінгтон, Крістен Ріттер, Габріель Луна

У першому сезоні серіалу «Декстер: Воскресіння» розкривається історія стосунків Моргана та його сина Гаррісона, якого він поїхав шукати у Нью-Йорк. У новому місті він зіткнувся з групою серійних убивць, яких очолював мільярдер Леон Прейтер. Декстер зміг вибратися з цієї компанії, але на цьому його пригоди у Нью-Йорку не закінчилися.

Сюжет другого сезону «Декстера: Воскресіння»

Вбивця-судмедексперт «Декстер» повертається: сюжет та дата виходу нового сезону фото 2
фото: Іnstagram.com/sho_dexter

У другому сезоні «Декстера: Воскресіння» головного героя судмедексперта-вбивцю Декстера Моргана, який полює на інших злочинців, знову зіграє актор Майкл С. Голл. У новому сезоні Декстер знову опиниться серед серійних убивць. Один із них десятиліттями скоював злочини, чим здобув собі сумнозвісну репутацію, а інший лише починає свою кар'єру вбивці у Нью-Йорку. Разом із цим Декстер Морган переживатиме кризу середнього віку. Водночас його стосунки із сином лише погіршаться.

Трейлер серіалу «Декстер»

Історія франшизи «Декстера» та дата виходу другого сезону

Франшизі «Декстер» у жовтні 2026 року виповнилося 20 років
Франшизі «Декстер» у жовтні 2026 року виповнилося 20 років
фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Оригінальний серіал «Декстер» стартував у 2006 році, він мав вісім сезонів. Згодом історія отримала продовження у стрічках «Декстер: Нова кров», приквелі «Декстер: Первородний гріх» і серіалі «Декстер: Воскресіння».

Другий сезон «Воскресіння» виходить у жовтні, рівно через 20 років після старту франшизи. Шоураннером залишається Клайд Філліпс, він створював перші сезони «Декстера», а також працював над «Новою кров'ю» та «Воскресінням». Головний актор, який зіграв Декстера Моргана, Майкл С. Голл також є виконавчим продюсером проєкту. Прем’єра другого сезону запланована на 30 жовтня на платформі Paramount+.

Головний каст та нові зірки «Декстера: Воскресіння»

Майкл С. Голл

Вбивця-судмедексперт «Декстер» повертається: сюжет та дата виходу нового сезону фото 3
фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Майкл С. Голл грає судмедексперта та серійного вбивцю злочинців Декстера Моргана. Актор є незмінним героєм фільмів та серіалів про Декстера. За цю роль у 2010 році він отримав премію «Золотий глобус», а у 2008-му його номінували на «Золотий глобус» та «Еммі».

Вбивця-судмедексперт «Декстер» повертається: сюжет та дата виходу нового сезону фото 4
фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Також відомий за роллю Девіда Фішера в серіалі «Клієнт завжди мертвий». За цю роботу був номінований на премію «Еммі».

Ума Турман

Вбивця-судмедексперт «Декстер» повертається: сюжет та дата виходу нового сезону фото 5
фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Голлівудська зірка Ума Турман знову зіграє колишню військову спецпризначенку Чарлі. У першому сезоні вона керувала службою безпеки Леона Прейтера. Після смерті роботодавця вона вижила. Її зустріч із Декстером стане продовженням однієї із сюжетних ліній попереднього сезону.

Грала у таких стрічках, як «Кримінальне чтиво» Квентіна Тарантіно, «Убити Білла», «Убити Білла 2», «Бетмен і Робін», «Ґаттака», «Небезпечні зв’язки», «Персі Джексон та викрадач блискавок», «Месники», «Моя суперколишня» та інших.

Браян Кокс

Вбивця-судмедексперт «Декстер» повертається: сюжет та дата виходу нового сезону фото 6
фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Браян Кокс став новим актором у касті, він зіграв серійного вбивцю на прізвисько Нью-Йоркський різник. Колись він тримав місто у страху, але тепер припинив убивати. Попри це, злочинець продовжує психологічно мучити людей, які пережили зустріч із ним. Відомий за серіалом «Спадкоємці», фільмами «Люди Ікс 2», «Троя» та іншими. Є лауреатом премій «Еммі» і BAFTA.

Крістен Ріттер

Вбивця-судмедексперт «Декстер» повертається: сюжет та дата виходу нового сезону фото 7
фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Крістен Ріттер знову зіграє серійну вбивцю Мію Лап'єр, відому як Леді Помста. Героїня також полює на вбивць, а саме сексуальних злочинців. Відома за ролями у фільмах «Пригоди у Веґасі», «27 весіль», «Зізнання шопоголіка», «Надто крута для тебе», серіалах «Джессіка Джонс» та «Пуститися берега».

Пітер Дінклейдж

Пітер Дінклейдж в ролі мільярдера Леона Пратера
Пітер Дінклейдж в ролі мільярдера Леона Пратера
фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Пітер Дінклейдж зіграє мільярдера та венчурного інвестора Леона Пратера, який захоплюється серійними вбивцями. Актор відомий за роллю Тіріона Ланністера в серіалі «Гра престолів».

Ден Стівенс

Вбивця-судмедексперт «Декстер» повертається: сюжет та дата виходу нового сезону фото 8
фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Ден Стівенс зіграє серійного вбивцю на прізвисько Вбивця п’яти районів. Актор відомий за ролями у серіалі «Абатство Даунтон» та фільмах «Гість», «Красуня і Чудовисько» й інших.

Джеймс Ремар та Джек Олкотт 

Джеймс Ремар та Джек Олкотт зіграли вітчима та сина Дексткера (на фото в центрі)
Джеймс Ремар та Джек Олкотт зіграли вітчима та сина Дексткера (на фото в центрі)
фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Джек Олкотт грає сина Декстера, Гаррісона Моргана. Актор відомий за ролями в серіалах «Декстер: Нова кров», «Добрий лорд Берд» та «Чорний список». Джеймс Ремар виконує роліь прийомного батька Декстера, Гаррі Моргана. Також грав у фільмах «Оппенгеймер», «Воїни» та серіалі «Секс і місто».

Десмонд Гаррінгтон

Вбивця-судмедексперт «Декстер» повертається: сюжет та дата виходу нового сезону фото 9
фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Десмонд Гаррінгтон знову зіграє лейтенанта відділу вбивств поліції Маямі, Джої Квінна. Гаррінгтон також відомий за серіалами «Пліткарка», «Елементарно», «Клуб дружин астронавтів» та «Полювання на людину».

Габріель Луна

Вбивця-судмедексперт «Декстер» повертається: сюжет та дата виходу нового сезону фото 10
фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Габріель Луна приєднається до другого сезону «Декстера» як гостьовий актор у ролі серійного вбивці Рея Балларда, відомого під прізвиськом Сонний незнайомець. Актор відомий за стрічкою «Термінатор: Фатум».

Нагадаємо, в жовтні на Netflix вийшов четвертий сезон серіалу «Дипломатка». Політичний трилер продовжив історію американської дипломатки Кейт Вайлер, яка намагається втримати міжнародні відносини від катастрофи й водночас розібратися в небезпечних інтригах всередині влади США. 

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Теги: прем'єра фільму кіно вбивство серіал

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