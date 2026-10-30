Вбивця-судмедексперт «Декстер» повертається: сюжет та дата виходу нового сезону

Головний актор серіалу Майкл С. Голл отримав «Золотий глобус» за роль Декстера Моргана

Сьогодні, 30 жовтня, на екрани виходить другий сезон культової франшизи – серіал «Декстер: Воскресіння». Серійний убивця-судмедексперт Декстер Морган повернувся з новими пригодами у Нью-Йорку. Цікаві деталі серіалу дізнавайтеся у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

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Подробиці першого сезону «Декстера: Воскресіння»

Дата виходу: 30 жовтня 2026 року

30 жовтня 2026 року Платформа: Paramount+

Paramount+ Жанр: кримінальний трилер, драма

кримінальний трилер, драма У ролях: Майкл С. Голл, Ума Турман, Джек Олкотт, Браян Кокс, Ден Стівенс, Бокім Вудбайн, Джеймс Ремар, Десмонд Гаррінгтон, Крістен Ріттер, Габріель Луна

У першому сезоні серіалу «Декстер: Воскресіння» розкривається історія стосунків Моргана та його сина Гаррісона, якого він поїхав шукати у Нью-Йорк. У новому місті він зіткнувся з групою серійних убивць, яких очолював мільярдер Леон Прейтер. Декстер зміг вибратися з цієї компанії, але на цьому його пригоди у Нью-Йорку не закінчилися.

Сюжет другого сезону «Декстера: Воскресіння»

У другому сезоні «Декстера: Воскресіння» головного героя судмедексперта-вбивцю Декстера Моргана, який полює на інших злочинців, знову зіграє актор Майкл С. Голл. У новому сезоні Декстер знову опиниться серед серійних убивць. Один із них десятиліттями скоював злочини, чим здобув собі сумнозвісну репутацію, а інший лише починає свою кар'єру вбивці у Нью-Йорку. Разом із цим Декстер Морган переживатиме кризу середнього віку. Водночас його стосунки із сином лише погіршаться.

Трейлер серіалу «Декстер»

Історія франшизи «Декстера» та дата виходу другого сезону

Франшизі «Декстер» у жовтні 2026 року виповнилося 20 років фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Оригінальний серіал «Декстер» стартував у 2006 році, він мав вісім сезонів. Згодом історія отримала продовження у стрічках «Декстер: Нова кров», приквелі «Декстер: Первородний гріх» і серіалі «Декстер: Воскресіння».

Другий сезон «Воскресіння» виходить у жовтні, рівно через 20 років після старту франшизи. Шоураннером залишається Клайд Філліпс, він створював перші сезони «Декстера», а також працював над «Новою кров'ю» та «Воскресінням». Головний актор, який зіграв Декстера Моргана, Майкл С. Голл також є виконавчим продюсером проєкту. Прем’єра другого сезону запланована на 30 жовтня на платформі Paramount+.

Головний каст та нові зірки «Декстера: Воскресіння»

Майкл С. Голл

Майкл С. Голл грає судмедексперта та серійного вбивцю злочинців Декстера Моргана. Актор є незмінним героєм фільмів та серіалів про Декстера. За цю роль у 2010 році він отримав премію «Золотий глобус», а у 2008-му його номінували на «Золотий глобус» та «Еммі».

Також відомий за роллю Девіда Фішера в серіалі «Клієнт завжди мертвий». За цю роботу був номінований на премію «Еммі».

Ума Турман

Голлівудська зірка Ума Турман знову зіграє колишню військову спецпризначенку Чарлі. У першому сезоні вона керувала службою безпеки Леона Прейтера. Після смерті роботодавця вона вижила. Її зустріч із Декстером стане продовженням однієї із сюжетних ліній попереднього сезону.

Грала у таких стрічках, як «Кримінальне чтиво» Квентіна Тарантіно, «Убити Білла», «Убити Білла 2», «Бетмен і Робін», «Ґаттака», «Небезпечні зв’язки», «Персі Джексон та викрадач блискавок», «Месники», «Моя суперколишня» та інших.

Браян Кокс

Браян Кокс став новим актором у касті, він зіграв серійного вбивцю на прізвисько Нью-Йоркський різник. Колись він тримав місто у страху, але тепер припинив убивати. Попри це, злочинець продовжує психологічно мучити людей, які пережили зустріч із ним. Відомий за серіалом «Спадкоємці», фільмами «Люди Ікс 2», «Троя» та іншими. Є лауреатом премій «Еммі» і BAFTA.

Крістен Ріттер

Крістен Ріттер знову зіграє серійну вбивцю Мію Лап'єр, відому як Леді Помста. Героїня також полює на вбивць, а саме сексуальних злочинців. Відома за ролями у фільмах «Пригоди у Веґасі», «27 весіль», «Зізнання шопоголіка», «Надто крута для тебе», серіалах «Джессіка Джонс» та «Пуститися берега».

Пітер Дінклейдж

Пітер Дінклейдж в ролі мільярдера Леона Пратера фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Пітер Дінклейдж зіграє мільярдера та венчурного інвестора Леона Пратера, який захоплюється серійними вбивцями. Актор відомий за роллю Тіріона Ланністера в серіалі «Гра престолів».

Ден Стівенс

Ден Стівенс зіграє серійного вбивцю на прізвисько Вбивця п’яти районів. Актор відомий за ролями у серіалі «Абатство Даунтон» та фільмах «Гість», «Красуня і Чудовисько» й інших.

Джеймс Ремар та Джек Олкотт

Джеймс Ремар та Джек Олкотт зіграли вітчима та сина Дексткера (на фото в центрі) фото: Іnstagram.com/sho_dexter

Джек Олкотт грає сина Декстера, Гаррісона Моргана. Актор відомий за ролями в серіалах «Декстер: Нова кров», «Добрий лорд Берд» та «Чорний список». Джеймс Ремар виконує роліь прийомного батька Декстера, Гаррі Моргана. Також грав у фільмах «Оппенгеймер», «Воїни» та серіалі «Секс і місто».

Десмонд Гаррінгтон

Десмонд Гаррінгтон знову зіграє лейтенанта відділу вбивств поліції Маямі, Джої Квінна. Гаррінгтон також відомий за серіалами «Пліткарка», «Елементарно», «Клуб дружин астронавтів» та «Полювання на людину».

Габріель Луна

Габріель Луна приєднається до другого сезону «Декстера» як гостьовий актор у ролі серійного вбивці Рея Балларда, відомого під прізвиськом Сонний незнайомець. Актор відомий за стрічкою «Термінатор: Фатум».

Нагадаємо, в жовтні на Netflix вийшов четвертий сезон серіалу «Дипломатка». Політичний трилер продовжив історію американської дипломатки Кейт Вайлер, яка намагається втримати міжнародні відносини від катастрофи й водночас розібратися в небезпечних інтригах всередині влади США.