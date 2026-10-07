Суд заборонив називати Зінченка «убивцею Фаріон» (документ)

У суді 20-річний В'ячеслав Зінченко кілька разів відмовився від свідчень

Львівський суд, який призначив обвинуваченому довічне покарання, побачив порушення презумпції невинуватості

Шевченківський районний суд Львова видав ухвалу, якою констатував порушення презумпції невинуватості окремими працівниками правоохоронних органів у кримінальному провадженні за обвинуваченням в умисному вбивстві В’ячеслава Зінченка. Як повідомляє «Главком», відповідну ухвалу суд прийняв 1 жовтня 2026 року – у той самий день, коли оголосив вирок обвинуваченому Зінченку.

Феміда зазначила: одразу після затримання вказаної особи (липень 2024 року – «Главком») правоохоронці надавали офіційні коментарі ЗМІ. Зокрема, суд навів кілька уривків із них:

«сукупність отриманих доказів свідчить про винуватість В’ячеслава Зінченка у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон»;

«слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець»;

«слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець»; «під час перебування у цих групах у підозрюваного виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника, своїми діями вона розколювала народну єдність – через це у нього виник умисел на вбивство громадської діячки»;

«фігурант ретельно готувався до вчинення злочину збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи жертви, стежив, а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю»;

«зловмисник підстеріг Ірина Фаріон 19 липня близько 19:20 у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Він наблизився до жертви та здійснив один постріл їй у голову, після чого втік».

«На думку колегії суддів, вказаними вище висловлюваннями працівники правоохоронних органів стверджувально інформували широке коло громадськості про вже начебто доказаний факт вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, подавали в засоби масової інформації здобуті на досудовому слідстві докази, чим допустили порушення презумпції невинуватості», – йдеться в ухвалі.

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Крім того, суд зацитував статтю 17 Кримінально процесуального кодексу, де сказано, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Окремо суд перерахував статтю 62 Конституції України («Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду»), ч.4 статті статтю 296 Цивільного кодексу («Право на використання імені») і ч.2 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «Право на справедливий суд»).

«Україна має Конвенційне зобов’язання щодо забезпечення права на справедливий суд (стаття 6 Конвенції), складовим елементом якого є презумпція невинуватості. Отже при встановленні порушення відповідного права (в даному випадку – презумпції невинуватості) національний суд має на це відреагувати. За наведених обставин, колегія суддів вважає за необхідне постановити відповідну ухвалу про порушення окремими працівниками правоохоронних органів презумпції невинуватості і довести її зміст до відома начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області та прокурора Львівської обласної прокуратури з метою врахування і недопущення подібних випадків у майбутньому», – наголосив суд.

Також колегія суддів прийняла окреме рішення, яким порушила перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією Київської області питання притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Зінченка Лариси Криворучко. Іще суд повідомив Раду адвокатів Тернопільської області та Західний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги про неналежну поведінку іншого адвоката Зінченка Діани Кари.

Як повідомляв «Главком», 1 жовтня Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Його визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 статті 263 («Незаконне поводження зі зброєю») призначено чотири роки позбавлення волі; ч. 2 статті 115 («Умисне вбивство») – довічне ув'язнення. Остаточне покарання – довічне позбавлення волі.

Згідно з вироком, обвинувачений чотири рази відмовився давати свідчення. Він також відмовився від судових дебатів.

У вироку зазначено, що його можна оскаржити протягом 30 днів до Львівського апеляційного суду. Вирок набирає чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В іншому випадку – після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.