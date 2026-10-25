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Суд покарав жінку, яка хотіла влучити каменем у працівника ТЦК, а розбила скло поліцейського авто

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Суд покарав жінку, яка хотіла влучити каменем у працівника ТЦК, а розбила скло поліцейського авто
Жінка розбила скло поліцейського авто
фото з відкритих джерел

Суд визнав жінку винною в дрібному хуліганстві

У Славуті, що в Хмельницькій області, на 85 грн оштрафували жінку, яка хотіла влучити каменем у працівника ТЦК, а розбила скло поліцейського авто. Як інформує «Главком», про це йдеться у постанові Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.

Під час розгляду справи жінка вину у вчиненні адміністративного правопорушення не визнала, вказала, що не могла пошкодити автомобіль поліцейських, оскільки була побита працівниками ТЦК, які їй забризкали очі балончиком із сльозогінним газом.

Однак запис із камери спостереження та показання свідків стали доказами проти обвинуваченої. Так, один зі свідків розповів – жінка зізналася йому, що жбурнула камінець у скло автомобіля поліцейського, але хотіла ним вдарити працівника ТЦК, який неправомірно затримав її зятя.

Суд визнав жінку винною в дрібному хуліганстві та постановив застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 грн. Також вона повинна сплатити судовий збір на користь держави в розмірі 665 грн 60 коп.

Раніше на Хмельниччині суд призначив 30 годин громадських робіт чоловіку, який  висловлювався нецензурною лайкою та облив пивом працівника патрульної поліції. Своїми діями, як пізніше з’ясував суд, чоловік порушив громадський порядок та спокій громадян і вчинив адміністративне правопорушення «Дрібне хуліганство».

Нагадаємо, у Сумах на 85 грн оштрафували чоловіка, який показав неповнолітнім свій статевий орган.

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Теги: автомобіль поліція Хмельниччина суд

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