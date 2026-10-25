У Сумах чоловік посеред вулиці показав дітям свій статевий орган та отримав несподіване покарання

Чоловік, перебуваючи в громадському місці у стані алкогольного сп'яніння, у присутності неповнолітніх дітей демонстративно оголився

У суді чоловік підтвердив, що був напідпитку, висловив щире каяття та заявив, що йому дуже соромно за свій вчинок

У Сумах на 85 грн оштрафували чоловіка, який показав неповнолітнім свій статевий орган. Про це йдеться у постанові Ковпаківського райсуду міста Суми, повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як зазначається в судовій постанові, подія сталася вдень 30 вересня 2026 року в Сумах. Чоловік, перебуваючи в громадському місці у стані алкогольного сп'яніння, у присутності неповнолітніх дітей демонстративно оголився, чим грубо порушив громадський порядок та спокій людей.

Під час судового засідання правопорушник повністю визнав свою вину. Він підтвердив, що був напідпитку, висловив щире каяття та заявив, що йому дуже соромно за свій вчинок.

Окрім особистого зізнання, провина обвинуваченого була повністю підтверджена матеріалами справи, серед яких письмові пояснення свідків та матеріали фототаблиці.

Суддя Ковпаківського районного суду міста Суми Вікторія Титаренко визнала чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Чоловіка оштрафували на п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 гривень (у разі несплати в установлений строк сума подвоюється до 170 грн). Також він повинен сплатити 665 грн 60 коп. судового збору

Постанова може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.

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