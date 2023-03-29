Жінка, сина якої 30 років тому насмерть збив ДАІшник, отримає компенсацію

Рішення виніс Європейський суд з прав людини

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення у справі «Будаєва проти України», зобов’язавши Україну виплатити заявниці 6 тис. євро у вигляді моральної шкоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст рішення.

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Мешканка Одеси Світлана Будаєва поскаржилася до ЄСПЛ на неефективність розслідування та судовий розгляд обставин смерті її сина, що, на її думку, є порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. За матеріалами справи, у травні 1993 року син заявниці, керуючи мотоциклом з двома пасажирами, зіткнувся зі службовим автомобілем працівників міліції на вулиці в Одесі. Наступного дня він помер у лікарні від отриманих травм.

Як свідчать дані судового реєстру, за кермом машини міліції перебував інспектор дорожньо-патрульної служби, який у справі проходить обвинуваченим. Даішник виїхав на зустрічну смугу, по якій їхав мотоцикліст з пасажирами і перегородив йому рух. Більше того, після зіткнення обвинувачений підійшов до мотоцикліста, сина потерпілої і завдав йому кількох ударів кулаком та гумовою палицею по голові. Після чого залишив хлопця на місці дорожньо-транспортної пригоди без допомоги.

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У липні 1994 року слідчий закрив кримінальне провадження щодо даішника. На початку 1995-го справу відновили і щодо даішника було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. У травні 1996 року справа пішла до суду, однак через кілька місяців правоохоронця оголосили у розшук, бо він не відвідував судові засідання.

Даішника, обвинуваченого у смертельній ДТП, було затримано аж у вересні 2009 року. За відомостями досудового розслідування, протягом 1996-2009 років він переховувався у Росії.

У 2010 році одеський суд визнав винним обвинуваченого і призначив вісім років позбавлення волі. Того ж року апеляція скасувала вирок і направила справу на додаткове розслідування. У 2011 році суд знову визнав винним даішника, однак звільнив його від кримінальної відповідальності у зв’язку зі спливом терміну давності. Через рік апеляція скасувала вирок і відправила справу на повторний розгляд.

Судова тяганина тривала до вересня 2020 року. Кінцеве рішення виніс Верховний суд, який підтвердив законність звільнення обвинуваченого від кримінальною відповідальності за терміном давності (від часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років). Між іншим, даішника, окрім смертельної ДТП, судили ще й за вбивство з необережності – у 1995 році вистрілив у голову своєму напарнику під час несення служби.

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У підсумку Європейський суд звернув увагу на низку суттєвих недоліків щодо розслідування смертельної ДТП. Зокрема, розшук обвинуваченого тривав близько 13 років; саму кримінальну справу декілька разів повертали на додаткове розслідування внаслідок невжиття слідчими достатніх заходів. Європейський суд дійшов висновку, що недостатня ретельність та оперативність підірвали здатність органів державної влади встановити обставини справи.