Новий iPhone протестували на автономність. Що показали випробування

Apple заявляє, що лінійка смартфонів iPhone 13 має кращу автономність за своїх попередників. Чи так це насправді?

Минулого тижня, 24 вересня, стартували продажі нових смартфонів від Apple – iPhone 13. Щоправда, Україну американці чомусь проігнорували. Тож, в наших магазинах новинка з’явиться пізніше.

У лінійку увійшло чотири пристрої: звичайний iPhone 13, його міні-версія та дві Pro-моделі.

На презентації Apple запевнила, що її нові нові смартфони мають покращену автономність. Однак компанія не розголошувала інформацію про ємність батарей сімейства iPhone 13.

Але цю інформацію вже з’ясували блогери, які купили та протестували всі смартфони лінійки. Отже, ємність батарей змінилася наступним чином (дані у міліампер-годинах):

iPhone 12 iPhone 13 mini 2 227 2 406 звичайний 2 815 3 227 Pro 2 815 3 095 Pro Max 3 687 4 352

Найбільшу прибавку отримала топова модель iPhone 13 Pro Max, яка оснащується акумулятором рекордної ємності 4 352 міліампер-годин.

Низька автономність була одним з головних недоліків 12 mini, і в новій моделі Apple виправила цей недолік.

А ось iPhone 13 Pro поступається звичайному iPhone 13 по ємності акумулятора, хоча має екран з більш високою частотою оновлення, додаткове ядро GPU і більше камер.

Що стосується безпосередньо автономності нових смартфонів, британський блогер Арун Мейні отримав наступні результати:

iPhone 13 Pro Max – 9 годин 52 хвилини;

iPhone 13 Pro – 8 годин 17 хвилин;

iPhone 13 – 7 годин 45 хвилин;

iPhone 13 mini – 6 годин 26 хвилин;

iPhone 12 – 5 годин 54 хвилини;

iPhone 11 – 4 години 20 хвилин;

iPhone SE 2-го покоління – 3 години 38 хвилин.

Отже, як бачимо, Apple не надурила. Нагадаємо, що на презентації компанія стверджувала, що всі нові смартфони отримали поліпшену батарею. Так, наприклад, iPhone 13 mini та iPhone 13 Pro мають працювати на 90 хвилин довше, ніж iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro.

А iPhone 13 та iPhone 13 Pro Max працюватимуть взагалі на 2,5 години довше, ніж iPhone 12 або iPhone 12 Pro Max. За даними Apple, iPhone 13 Pro Max також має найдовший час автономної роботи за всю історію iPhone.