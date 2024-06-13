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Українські прикордонники знайшли картину, яка зникла з музею в Нідерландах 20 років тому

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українські прикордонники знайшли картину, яка зникла з музею в Нідерландах 20 років тому
Картина Яна Линсена «Еліезер і Ребекка біля колодязя», датована 1629 роком
фото: ДПСУ

Картина перебувала в розшуку Інтерполу

Українські прикордонники разом з польськими колегами знайшли викрадену у 2005 році з музею в Нідерландах картину. Про це інформує ДПСУ. 

Зазначається, що українські прикордонники отримали інформацію щодо громадянина України, який шукав клієнтів, аби продати картину Яна Линсена «Еліезер і Ребекка біля колодязя», датовану 1629 роком. Раніше він виїхав до Польщі, хоча покупців шукали і в Україні. 

«Дана картина виняткової цінності. Вона багато років перебувала в розшуку Інтерполу, адже 9 січня 2005 року була викрадена із голландського Вестфрісського музею. Тоді загалом зникли 24 картини, а також 70 срібних експонатів. Багато з них досі вважаються зниклими безвісти», – йдеться у повідомленні. 

Українські прикордонники знайшли картину, яка зникла з музею в Нідерландах 20 років тому фото 1
фото: ДПСУ

Відтак, у взаємодії з польськими прикордонниками та представниками Нідерландів, головний оперативно-розшуковий відділ Житомирського прикордонного загону вилучив викрадену картину.

Громадянина України затримали, йому обрали запобіжний захід у вигляді трьох місяців арешту та висунули звинувачення. Розслідування у справі веде окружна прокуратура польського Кракова. 

Нагадаємо, київські митники упередили спробу незаконного пересилання з України до Тайваню у міжнародному поштовому відправленні стародавніх скам’янілостей (фосилій), віком 400 мільйонів років. Про це повідомляє Київська митниця на своїй Facebook-сторінці.

До слова, Росія збирається продати на аукціоні картину художника Івана Айвазовського «Місячна ніч». Саме це полотно у 2014 році було серед півсотні незаконно переданих у Сімферопольський художній музей на початку російської окупації Криму. Про плани продати картину повідомив ексзаступник Генерального прокурора, колишній прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов у соцмережі X.

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Теги: прикордонники прокуратура розслідування картина

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