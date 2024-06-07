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РФ затримала громадянина Франції за підозрою у шпигунстві: Макрон відреагував на звинувачення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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РФ затримала громадянина Франції за підозрою у шпигунстві: Макрон відреагував на звинувачення
Лоран Вінатьє – радник швейцарської неурядової організації «Центр гуманітарного діалогу», яка займається розв’язання конфліктів
фото з відкритих джерел

Посольство Франції у Росії закликало надати затриманому консульський захист та детальну інформацію щодо його справи

У Росії затримали громадянина Франції Лорана Вінатьє. Російські правоохоронці звинувачують француза у тому, що він «збирає військову інформацію» та відмовився реєструватись як «іноземний агент». Про це пише The Guardian.

Лоран Вінатьє – радник швейцарської неурядової організації «Центр гуманітарного діалогу», яка займається розв’язанням конфліктів. Відповідно до російського закону про «іноземних агентів», будь-яка особа, яка отримує іноземну підтримку повинна зареєструватись як «іноагент».

Правоохоронці затримали Вітьєна на терасі одного з ресторанів. У РФ додали, що француз нібито збирав військову інформацію у Росії, яку «міг використати проти безпеки країни».

На затримання Вінатьє вже зреагували у «Центрі гуманітарного діалогу» наголосивши, що намагаються звільнити члена своєї команди.

У МЗС Франції також заявили, що знають про арешт свого громадянина. Посольство Франції у Росії закликало надати Вітьєну консульський захист та детальну інформацію щодо його справи.

Французький президент Емманюель Макрон також прокоментував затримання Вітьєна.

«Це один з наших громадян,який працює у швейцарській неурядовій організації. Він у жодному випадку не працював на Францію. Ми уважно слідкуватимемо за цим і він отримає весь консульський захист», – сказав він в етері французького телебачення.

На вебсайті «Центру гуманітарного діалогу» вказано, що організація «працює над попередженням та розв’язанням збройних конфліктів по всьому світу шляхом посередництва та прихованої дипломатії».

Нагадаємо, поліція провела обшуки в резиденції співробітника Європейського парламенту та в його офісі в будівлі парламенту в Брюсселі через можливе втручання Росії. Про це заявила Федеральна прокуратура Бельгії, пише The Guardian.

До слова, вмериканські спецслужби активно вербують невдоволених режимом росіян.

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Теги: прокуратура телебачення арешт посольство президент поліція радник іноагент

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