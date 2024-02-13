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Росіяни виставили на аукціон картину Айвазовського, яка оголошена у міжнародний розшук

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни виставили на аукціон картину Айвазовського, яка оголошена у міжнародний розшук
фото: Гюндуз Мамедов/Твіттр

Росіяни оцінюють картину в 100 млн рублей (приблизно $1,09 млн)

Росія збирається продати на аукціоні картину художника Івана Айвазовського «Місячна ніч». Саме це полотно у 2014 році було серед півсотні незаконно переданих у Сімферопольський художній музей на початку російської окупації Криму. Про плани продати картину повідомив ексзаступник Генерального прокурора, колишній прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов у соцмережі X.

Він нагадав, що у 2017 році за поданням прокуратури Криму Інтерпол оголосив 52 картини, передані в окупований Крим, у міжнародний розшук.

«Таким чином РФ відкрито нехтує міжнародним правом, адже згідно з Конвенцією ЮНЕСКО 1970 року – вивезення культурних цінностей й передача права власності є забороненою», – підкреслив Мамедов.

Повідомлення про те, що «Місячна ніч» стане основним лотом аукціону, що пройде в Московському аукціонному домі 18 лютого, з'явилися в російських ЗМІ. Там зазначають, що перед продажем картину оцінюють в 100 млн рублей (приблизно $1,09 млн).

Росіяни виставили на аукціон картину Айвазовського, яка оголошена у міжнародний розшук фото 1

Крім роботи Айвазовського, на продаж виставлять 123 роботи митців XVIII-XX століть. Серед них, шість робіт Іллі Рєпіна, роботи Ісаака Левітана, Василя Верещагіна, Миколи Реріха тощо.

Російські ЗМІ зазначають, що аукціон проведуть як аналог Christie's и Sotheby's (які відмовилися від «російських торгів»), а також пишуть, що на сайті можна «заповнити форму на вивіз предметів мистецтва з Росії».

До відома, 18 лютого 2014 року Сімферопольський художній музей і Маріупольський краєзнавчий музей підписали договір про експонування картин у рамках виставки «Російське та українське мистецтво ХVIII – початку ХХ сторіччя». Того ж дня з Криму до Маріуполя прибуло 52 картини, що входять до Музейного фонду України. Серед них були «Місячна ніч» Івана Айвазовського, «Дорога в лісі» Івана Шишкіна, «Пейзаж. Вечір» Олексія Саврасова, «Болото» Ісаака Левітана та інші.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти викрали разом із колекцією Херсонського художнього музею три картини одного з найвизначніших художників-мариністів світу Івана Айвазовського, а саме «Буря вщухає», «Море», «Вид міста Одеси». 

До відома, музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Айвазовського та Рєпіна українськими художниками. Так, на сайті музею Метрополітен біля імені цих художників з’явилася їхня національність – українець.

Теги: художник картина аукціон мистецтво росія

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