Росіяни виставили на аукціон картину Айвазовського, яка оголошена у міжнародний розшук

Росіяни оцінюють картину в 100 млн рублей (приблизно $1,09 млн)

Росія збирається продати на аукціоні картину художника Івана Айвазовського «Місячна ніч». Саме це полотно у 2014 році було серед півсотні незаконно переданих у Сімферопольський художній музей на початку російської окупації Криму. Про плани продати картину повідомив ексзаступник Генерального прокурора, колишній прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов у соцмережі X.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він нагадав, що у 2017 році за поданням прокуратури Криму Інтерпол оголосив 52 картини, передані в окупований Крим, у міжнародний розшук.

«Таким чином РФ відкрито нехтує міжнародним правом, адже згідно з Конвенцією ЮНЕСКО 1970 року – вивезення культурних цінностей й передача права власності є забороненою», – підкреслив Мамедов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомлення про те, що «Місячна ніч» стане основним лотом аукціону, що пройде в Московському аукціонному домі 18 лютого, з'явилися в російських ЗМІ. Там зазначають, що перед продажем картину оцінюють в 100 млн рублей (приблизно $1,09 млн).

Крім роботи Айвазовського, на продаж виставлять 123 роботи митців XVIII-XX століть. Серед них, шість робіт Іллі Рєпіна, роботи Ісаака Левітана, Василя Верещагіна, Миколи Реріха тощо.

Російські ЗМІ зазначають, що аукціон проведуть як аналог Christie's и Sotheby's (які відмовилися від «російських торгів»), а також пишуть, що на сайті можна «заповнити форму на вивіз предметів мистецтва з Росії».

До відома, 18 лютого 2014 року Сімферопольський художній музей і Маріупольський краєзнавчий музей підписали договір про експонування картин у рамках виставки «Російське та українське мистецтво ХVIII – початку ХХ сторіччя». Того ж дня з Криму до Маріуполя прибуло 52 картини, що входять до Музейного фонду України. Серед них були «Місячна ніч» Івана Айвазовського, «Дорога в лісі» Івана Шишкіна, «Пейзаж. Вечір» Олексія Саврасова, «Болото» Ісаака Левітана та інші.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що російські окупанти викрали разом із колекцією Херсонського художнього музею три картини одного з найвизначніших художників-мариністів світу Івана Айвазовського, а саме «Буря вщухає», «Море», «Вид міста Одеси».

До відома, музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Айвазовського та Рєпіна українськими художниками. Так, на сайті музею Метрополітен біля імені цих художників з’явилася їхня національність – українець.