На Хмельниччині суд повернув з незаконного володіння землю вартістю понад 1 млрд грн

Волочиська окружна прокуратура у судовому порядку повернула у комунальну власність земельні ділянки загальною площею 300 га

На Хмельниччині обвинуваченого у злочинах проти нацбезпеки зобов'язали повернути в комунальну власність землю вартістю понад 1 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

«Волочиська окружна прокуратура у судовому порядку повернула у комунальну власність земельні ділянки загальною площею 300 гектарів. Їх вартість становить понад 1 млрд 11 млн гривень», - зазначили у відомстві.

За даними прокуратури, приватне підприємство у місті Волочиськ, яким володіє обвинувачений у злочинах проти національної безпеки, незаконно отримало землю у користування для ведення підсобного сільського господарства. Органи місцевого самоврядування не ухвалювали рішення про передачу землі у постійне користування, і державні акти не видавалися. Тому підприємство не могло набути цього права у встановленому законодавством порядку.

Прокуратура пред’явила до суду позови про зобов’язання повернути ділянки законному власникові – Волочиській міській раді. Суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.

Нагадаємо, у Києві прокуратура через суд вимагає знести голубник, який побудували, щоб заволодіти комунальною землею вартістю понад 20 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що приватне товариство незаконно зареєструвало за собою право власності на голубник, намагаючись таким чином, як власник «нерухомості» площею 20 кв.м, отримати у позаконкурентний спосіб комунальну земельну ділянку площею 5000 кв.м, на якій розташована «нерухомість».

До слова, ха майже три місяці з відкриття ринку землі для бізнесу компанії продали щонайменше 1283 га, за даними Державного земельного кадастру (ДЗК). 12 компаній через продаж угідь зменшили свої земельні володіння до розміру менше 100 га, тож вибули з переліку системи земельного моніторингу. Наразі Державний земельний кадастр відстежує 271 українську компанію, яка володіє ділянками понад 100 га. Про це повідомляє «Опендатабот».

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