Митники виявили в посилці рештки давніх істот, яким 400 мільйонів років (фото)

Виявлені скам’янілості у посилці мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина

Київські митники упередили спробу незаконного пересилання з України до Тайваню у міжнародному поштовому відправленні стародавніх скам’янілостей (фосилій), віком 400 мільйонів років. Про це повідомляє Київська митниця на своїй Facebook-сторінці.

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«Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення з Тернополя митники виявили камені з ознаками старовини з химерними обрисами і припустили, що вони можуть мати давнє походження. Відтак, скам’янілості було скеровано до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи», – зазначають у відомстві.

фото: Facebook / Київська митниця

Як визначили експерти, виявлені митниками скам’янілості є плитками червоного пісковику раннього девону (геологічний період палеозойської ери) з панцирами «риб» Protopteraspis двох видів, а також слабко зцементований вапняк з цілим крабом «Daira speciose» та черепашкою червоного молюска Halyotis sp.

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Згодом фахівці музею також встановили, що це – оригінальні фосилії, знайдені на Поділлі, в басейні річки Дністер. Геологічний вік трьох з них (дністровська серія) становить близько 400 млн. років; а двох інших, краба та молюска – 10-20 млн. років.

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фото: Facebook /Київська митниця

«Виявлені скам’янілості є ексклюзивними з точки зору палеонтолога. Вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Водночас, експерти рекомендують внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України. Згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Таких митникам надано не було», – нагосили у відомстві.

Стосовно громадянина, який відправляв ексклюзивні палеонтологічні зразки за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні цінності вилучено до рішення суду.

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