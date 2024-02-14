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Митники виявили в посилці рештки давніх істот, яким 400 мільйонів років (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Митники виявили в посилці рештки давніх істот, яким 400 мільйонів років (фото)
Скам’янілості було скеровано до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи
фото: Київська митниця

Виявлені скам’янілості у посилці мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина

Київські митники упередили спробу незаконного пересилання з України до Тайваню у міжнародному поштовому відправленні стародавніх скам’янілостей (фосилій), віком 400 мільйонів років. Про це повідомляє Київська митниця на своїй Facebook-сторінці.

«Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення з Тернополя митники виявили камені з ознаками старовини з химерними обрисами і припустили, що вони можуть мати давнє походження. Відтак, скам’янілості було скеровано до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи», – зазначають у відомстві.

Митники виявили в посилці рештки давніх істот, яким 400 мільйонів років (фото) фото 1
фото: Facebook / Київська митниця

Як визначили експерти, виявлені митниками скам’янілості є плитками червоного пісковику раннього девону (геологічний період палеозойської ери) з панцирами «риб» Protopteraspis двох видів, а також слабко зцементований вапняк з цілим крабом «Daira speciose» та черепашкою червоного молюска Halyotis sp.

Згодом фахівці музею також встановили, що це – оригінальні фосилії, знайдені на Поділлі, в басейні річки Дністер. Геологічний вік трьох з них (дністровська серія) становить близько 400 млн. років; а двох інших, краба та молюска – 10-20 млн. років.

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фото: Facebook /Київська митниця

«Виявлені скам’янілості є ексклюзивними з точки зору палеонтолога. Вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Водночас, експерти рекомендують внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України. Згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Таких митникам надано не було», – нагосили у відомстві.

Стосовно громадянина, який відправляв ексклюзивні палеонтологічні зразки за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні цінності вилучено до рішення суду.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди.

Закон, зокрема, передбачає з 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність за товарну контрабанду вартістю: від 7,57 до 15,14 млн грн у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн; понад 15,14 млн грн – відповідальність від штрафу в 850 тис. грн до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

Стало відомо, що Африканське золото принесло Росії близько $2,5 млрд.

«Видобуте у Судані, Центральноафриканській Республіці і Малі золото, яке відмивалося на міжнародних ринках, прямо і побічно фінансувало війну Росії проти України», – йдеться у звіті аналітиків.

За даними американської розвідки, у Малі близько 1000 російських найманців, які знаходяться у країні для боротьби з джихадистськими угрупованнями та захисту військової хунти, що перебуває при владі. Бойовики отримують від місцевих військових 10,8 млн дол. на місяць готівкою.

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Теги: Місяць митниця окупанти закон документи Facebook кордон спадщина золото відео розвідка

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