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Донька ексзаступника воєнкома потрапила під суд: деталі справи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Донька ексзаступника воєнкома потрапила під суд: деталі справи
Перекваліфікація злочину дозволила обвинуваченій уникнути посадки до в’язниці
фото: depositphotos.com

Обвинувачена визнала вину та розкаялася

У Хмельницькому суд на 329,1 тис. грн оштрафував жінку за отримання неправомірної вигоди з метою впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Згідно з вироком, на початку серпня 2023 року на обвинувачену вийшла її знайома. Остання розповіла про бажання зятя виїхати за межі країни, щоб зустрітись із донькою та дружиною. Обвинувачена пообіцяла виручити знайому і через деякий час зв’язалася з її зятем через мобільний додаток Signal.

У розмові з чоловіком вона запевнила: за грошову винагороду у $10 тис. може вплинути на голову і членів військово-лікарської комісії, щоб ті підготували висновок про непридатність до військової служби за станом здоров’я і виключення його з військового обліку. Жінка також зауважила: щоб реалізувати цей задум, необхідно змінити місце реєстрації клієнта і поставити його на облік в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Хмельницькій області. Зі свого боку, чоловік мав надати «покровительці» копію свого паспорта і військового квитка.

Наприкінці вересня того ж року зять знайомої знову набрав обвинувачену і повідомив про отримання повістки для проходження військово-лікарської комісії. У відповідь жінка висунула умову: вранці наступного дня він повинен передати їй $3 тис. За ці гроші вона начебто мала вирішити питання надання йому відстрочки від мобілізації до шести місяців. Коли ж вони зустрілися, обвинувачена раптово змінила попередню домовленість. Тепер жінка наполягала на передачі їй $9 тис. хабаря, за який вона підключить свого батька (колишнього заступника військового комісара Хмельницького району) і той вплине на посадовців-військових, щоб поставити зятя знайомої на військовий облік у ТЦК на Одещині. Це дасть можливість остаточно вирішити питання про непридатність клієнта до військової служби.

Передача неправомірної вигоди відбувалася в одній із хмельницьких аптек під контролем правоохоронців, до яких звернувся зять знайомої обвинуваченої.

Цікава деталь. Обвинувальний акт надійшов до суду за ч.3. статті 369-2 Кримінального кодексу («Одержання неправомірної вигоди за вплив на інших осіб, поєднане з вимаганням такої вигоди»). При цьому Феміда звернула увагу, що  у змісті обвинувального акту не розкрито факту вимагання хабаря. Під час судового розгляду обвинувачена також заперечила факт вимагання. Її підтримав і потерпілий. Сказав, що вона не змушувала його надати кошти, «а лише запропонувала свої можливості і він добровільно вирішив ними скористатись».

У підсумку суд перекваліфікував правопорушення на ч.2. статті 369-2 Кримінального кодексу, після чого обвинувачена визнала вину і щиро розкаялася. Перекваліфікація злочину дозволила їй уникнути посадки до в’язниці.

Варто додати, що під час розгляду справи суд допитав батька обвинуваченої. Ексзаступник воєнкома зазначив: донька зверталась до нього за порадами і роз’ясненнями з приводу своїх знайомих (очевидно йдеться про питання, пов’язані з мобілізацією – «Главком»).

Як повідомляв «Главком», ексвоєнком Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності, перебуваючи у СІЗО. Як свідчать матеріали досудового розслідування, близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у слідчому ізоляторі. При цьому сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців вживала активні заходи щодо отримання Євгеном Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення інвалідності.

Крім цього, за інформацією слідства, наразі підозрюваний Борисов звільнений із Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, колишній керівник Одеського обласного ТЦК може безперешкодно перетнути державний кордон.

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Теги: суд корупція в Україні хабар війна гроші військові мобілізація Хмельницький

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