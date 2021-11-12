Укрексімбанк пояснив, чому поновив на посаді нападників на журналістів

Банк керувався тим, що статус обвинуваченого не є підставою для відсторонення або звільнення

Державний Укрексімбанк заявив, що не має законних підстав відстороняти від роботи директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова, які напали на знімальну групу програми «Схеми» 4 жовтня попри їхній статус обвинувачуваних у кримінальному провадженні. Про це повідомляється на сайті банку.

Банк нагадав, що, відповідно до чинного трудового та кримінально-процесуального законодавства, одержання працівником статусу підозрюваного/обвинуваченого у кримінальному провадженні «не є законною підставою для відсторонення їх від роботи або розірвання з ними трудових відносин».

З огляду на це 9 листопада Осіпов та Тельбізов повернулися до виконання своїх службових обов’язків.

Водночас у банку зауважили, що на час проведення службового розслідування інциденту щодо них був встановлений простій (зупинення роботи), а їхні повноваження припинено без збереження оплати праці.

«Кримінальне провадження за ознаками кримінальної караності діянь, в якому Олег Осіпов та Ігор Тельбізов мають статус обвинувачуваних, розглядає Голосіївський районний суд м. Києва. Згідно з чинним кримінально-процесуальним законодавством, роботодавець не має законних підстав відсторонювати від роботи працівника через його/її статус обвинувачуваного у кримінальному провадженні», – зазначили в банку.

Також Укрексімбанк повідомив, що Володимир Пікалов був звільнений з посади директора департаменту інформаційної політики.

Нагадаємо, Укрексімбанк оплесками зустрів посадовця, який ламав руки оператору (відео).

Напередодні стало відомо, що після нападу на журналістів «Схем» два посадовці поновилися на посадах. Лише у жовтні їм оголосили підозру у справі. За даними ЗМІ, наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

Нагадаємо, 2 листопада прокуратура скерувала до суду справу про напад на журналістів в Укрексімбанку.

Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини. Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.

6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Як повідомлялося, 12 жовтня Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

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