Укрексімбанк оплесками зустрів посадовця, який ламав руки оператору (відео)

Співробітники Укрексімбанку вийшли на балкон головного офісу, щоб оплесками зустріти після повернення на роботу одного з нападників на журналістів

Ігор Тельбізов, який ламав руки оператору програми «Схеми», наче «воїна світла» повернувся на роботу в Укрексімбанк

Народний депутат Гео Лерос оприлюднив відео, як працівники Укрексімбанку оваціями зустрічають директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова, якого наглядова рада раніше відсторонила через напад на журналістів «Схем», а згодом повернула на посаду.

«Ось відео як поновлений на посаді Тельбізов, який ламав руки оператору програми «Схеми: корупція в деталях», наче «воїн світла» повертається на роботу в Укрексімбанк. Ця тварина під шалені овації та улюлюкання заходить у головний офіс банку, як справжній герой. Він не воював на фронті, не рятував життя, він катував журналістів, щоб витерти касету з інтерв’ю голови правління банку Мецгера (кум Олени Кравець з «95 кварталу»), який відповідав на питання журналістів про фінансування державним банком компаній, пов’язаних з ОРДЛО», – підписав Лерос відео у Facebook.

Він додав, що люди на балконах – співробітники головного офісу банку – «вітають ката, який «героїчно» покриває їх корупційну систему».

Також Лерос додав «вишеньку на торті»: «Мецгер (ексголова правління Євген Мецгер, – ред.) продовжує щоденно керувати банком зі свого кабінету та чекає підвищення пов’язаного з президентською програмою «Велике будівництво»! Послухайте спіч Тельбізова, де він прямо передає вітання від Мецгера, як від їх монарха. Соромно дивитися на співробітників банку, які толерують насильство, наче якісь дикуни», – зазначає нардеп.

Напередодні стало відомо, що після нападу на журналістів «Схем» два посадовці поновилися на посадах. Лише у жовтні їм оголосили підозру у справі. За даними ЗМІ, наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

Нагадаємо, 2 листопада прокуратура скерувала до суду справу про напад на журналістів в Укрексімбанку.

Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини. Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.

6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Як повідомлялося, 12 жовтня Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

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