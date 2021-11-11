Напад на журналістів: Укрексімбанк поновив на посадах двох підозрюваних

Тельбізов та Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів

За результатами внутрішнього розслідування після нападу на журналістів «Схем» два посадовці поновилися на посадах. Лише у жовтні їм оголосили підозру у справі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода», з посиланням на високопоставлене джерело в Укрексімбанку.

Так, на посадах поновили двох посадовців, які брали участь у нападі на журналістів за вказівкою ексголови правління Євгена Мецгера.

А саме, директора департаменту банківської безпеки банку Ігоря Тельбізова, якого наглядова рада раніше відсторонила від виконання обов’язків.

На початку жовтня йому було вручено підозру за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 ККУ – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

Суд обрав Тельбізову запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Також поновлено начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова. Як зазначає видання, його також непублічно відсторонили, а 23 жовтня вручили підозру у кримінальній справі.

За даними ЗМІ, наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

Також журналістам підтвердили інформацію офіційно у пресслужбі. Відомо, що Укрексімбанк виступить з офіційною заявою щодо поновлення нападників сьогодні.

Нагадаємо, 2 листопада прокуратура скерувала до суду справу про напад на журналістів в Укрексімбанку.

Нагадаємо, Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини. Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.

6 жовтня, голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Як повідомлялося, 12 жовтня Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

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