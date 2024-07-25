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Усе ліжко в грошах. Соцмережі шоковані учасниками корупційної схеми на Тернопільщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Усе ліжко в грошах. Соцмережі шоковані учасниками корупційної схеми на Тернопільщині
Щомісячний прибуток зловмисників сягав від $100 до $150 тис.
фото: Національна поліція України

Українці пожартували про ковдру із готівки, яку отримали працівники ТЦК

Поліція розкрила корупційну схему в ТЦК, де посадовці організували канал для незаконного уникнення мобілізації. Щомісячний прибуток зловмисників сягав від $100 до $150 тис. Користувачів соцмереж шокувало фото ліжка з такою кількістю грошей.

«Кожна послуга, яку «надавали посадовці», мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до $15 тис. За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрихкоду в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до $2 тис.», – розповів начальник управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Від 5 до $15 тис. «коштував» вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська. 

Знаний лікар та радник міського голови Львова з медичних питань Тарас Жиравецький опублікував допис на сторінці Facebook, зазначивши, що тепер працівникам ТЦК «загрожує до 10 років в'язниці або не загрожує…»

Усе ліжко в грошах. Соцмережі шоковані учасниками корупційної схеми на Тернопільщині фото 1
фото: скріншот

Користувачі відреагували на допис та висловили обурення.

Усе ліжко в грошах. Соцмережі шоковані учасниками корупційної схеми на Тернопільщині фото 2
фото: скріншот
Усе ліжко в грошах. Соцмережі шоковані учасниками корупційної схеми на Тернопільщині фото 3
фото: скріншот

Українці також пожартували про ковдру із готівки, яку отримали працівники ТЦК.

Усе ліжко в грошах. Соцмережі шоковані учасниками корупційної схеми на Тернопільщині фото 4
фото: скріншот
Усе ліжко в грошах. Соцмережі шоковані учасниками корупційної схеми на Тернопільщині фото 5
фото: скріншот

Нагадаємо, 23 липня, під час засідання ради оборони Тернопільщини затримали керівника Борщівського ТЦК та СП. Його підозрюють у систематичному вимаганні хабарів від ухилянтів. 

До слова, прикордонний наряд затримав чотирьох чоловіків у супроводі 14-річного підлітка. Вони прямували до Тиси, аби незаконно перетнути кордон.

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Теги: ТЦК соцмережі поліція

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