Усе ліжко в грошах. Соцмережі шоковані учасниками корупційної схеми на Тернопільщині
Українці пожартували про ковдру із готівки, яку отримали працівники ТЦК
Поліція розкрила корупційну схему в ТЦК, де посадовці організували канал для незаконного уникнення мобілізації. Щомісячний прибуток зловмисників сягав від $100 до $150 тис. Користувачів соцмереж шокувало фото ліжка з такою кількістю грошей.
«Кожна послуга, яку «надавали посадовці», мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до $15 тис. За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрихкоду в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до $2 тис.», – розповів начальник управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.
Від 5 до $15 тис. «коштував» вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська.
Знаний лікар та радник міського голови Львова з медичних питань Тарас Жиравецький опублікував допис на сторінці Facebook, зазначивши, що тепер працівникам ТЦК «загрожує до 10 років в'язниці або не загрожує…»
Користувачі відреагували на допис та висловили обурення.
Українці також пожартували про ковдру із готівки, яку отримали працівники ТЦК.
Нагадаємо, 23 липня, під час засідання ради оборони Тернопільщини затримали керівника Борщівського ТЦК та СП. Його підозрюють у систематичному вимаганні хабарів від ухилянтів.
До слова, прикордонний наряд затримав чотирьох чоловіків у супроводі 14-річного підлітка. Вони прямували до Тиси, аби незаконно перетнути кордон.
Коментарі — 0