Усе ліжко в грошах. Соцмережі шоковані учасниками корупційної схеми на Тернопільщині

Українці пожартували про ковдру із готівки, яку отримали працівники ТЦК

Поліція розкрила корупційну схему в ТЦК, де посадовці організували канал для незаконного уникнення мобілізації. Щомісячний прибуток зловмисників сягав від $100 до $150 тис. Користувачів соцмереж шокувало фото ліжка з такою кількістю грошей.

«Кожна послуга, яку «надавали посадовці», мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до $15 тис. За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрихкоду в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до $2 тис.», – розповів начальник управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Від 5 до $15 тис. «коштував» вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська.

Знаний лікар та радник міського голови Львова з медичних питань Тарас Жиравецький опублікував допис на сторінці Facebook, зазначивши, що тепер працівникам ТЦК «загрожує до 10 років в'язниці або не загрожує…»

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Користувачі відреагували на допис та висловили обурення.

фото: скріншот

фото: скріншот

Українці також пожартували про ковдру із готівки, яку отримали працівники ТЦК.

фото: скріншот

фото: скріншот

Нагадаємо, 23 липня, під час засідання ради оборони Тернопільщини затримали керівника Борщівського ТЦК та СП. Його підозрюють у систематичному вимаганні хабарів від ухилянтів.

До слова, прикордонний наряд затримав чотирьох чоловіків у супроводі 14-річного підлітка. Вони прямували до Тиси, аби незаконно перетнути кордон.