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У Києві патрульні поліцейські допомогли врятувати немовля (відео)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
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У Києві патрульні поліцейські допомогли врятувати немовля (відео)
Поліцейські супроводжували батьків з немовлям до лікарні

Столичні патрульні надали допомогу батькам немовля

До екіпажу патрульної поліції, який чергував у Солом’янському районі, звернувся схвильований чоловік. Про це інформує пресслужба Патрульної поліції міста Києва.

Поліцейські з'ясували, що чоловік – батько немовля. Киянин розказав, що його 4-місячній донечці терміново потрібна допомога лікарів. Він попросив супроводити його автомобіль до медичного закладу.

«Ми одразу ж зголосилися допомогти. Увімкнули звуковий сигнал, проблискові маячки та, оминаючи затори, супроводили автомобіль родини до лікарні. Бажаємо дівчинці найшвидшого одужання», – написали у дописі в соцмережах патрульні поліцейські.

Також поліцейські розмістили у соцмережі відео, яке зафільмувала нагрудна камера.

У патрульній поліції звернулись до мешканців столиці й запевнили, що завжди поруч та готові прийти на допомогу.

Нагадаємо, що у столиці сталася трагедія – двоє підлітків упали з 16-го поверху й загинули.

Теги: діти поліція батьки столиця

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