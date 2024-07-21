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У готелі Тернополя військовий застрелив прикордонника

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У готелі Тернополя військовий застрелив прикордонника
Стрілянина сталася в одному з готелів Тернополя
фото з відкритих джерел

У чоловіків виник конфлікт на ґрунті ревнощів

В одному з готелів Тернополя військовослужбовець у званні майора застрелив бійця Держприкордонслужби. Той від отриманих поранень помер. Про це в коментарі hromadske розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури Західного регіону Юлія Шевченко.

Подія трапилася у ніч проти 21 липня. Тоді офіцер однієї з військових частин здійснив кілька пострілів у 25-річного бійця Держприкордонслужби. У них виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Від отриманих поранень прикордонник загинув на місці. Наразі офіцера затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому готують підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як пише видання «Тернополянин», посилаючись на власні джерела, майор застав свою дружину з коханцем – головним сержантом одного із прикордонних загонів. Обманутий чоловік шість разів вистрелив у суперника з пістолета Glok-17, який закріплений за ним.

Нагадаємо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений. 

Пізніше стало відомо, що вбивство скоїли двоє військових, які планували втекти з України. 

Теги: вбивство автомобіль чоловік конфлікт

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