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В Одесі дівчина хотіла розібрати автомат й випадково застрелила військового

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В Одесі дівчина хотіла розібрати автомат й випадково застрелила військового
З місця злочину слідчі вилучили автомат і декілька магазинів з набоями до нього
фото: Національна поліція

Дівчині загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін

В Одесі 17-річна дівчина випадково застрелила 23-річного військовослужбовця на вечірці. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Слідство встановило, що ввечері 29 червня 24-річний військовослужбовець запросив до себе у квартиру в Приморському районі Одеси двох знайомих дівчат 17 і 20 років, а також свого 23-річного товариша.

«Під час хмільного застілля менша за віком дівчина виявила бажання спробувати розібрати та зібрати автомат, що належить власнику квартири, взяла зброю в руки і відбулися постріли», – йдеться у повідомленні. 

Кулі влучили у 23-річного військового. Від отриманих ран він загинув на місці.

З місця злочину слідчі вилучили автомат і декілька магазинів з набоями до нього, гільзи, два пістолети та деякі інші речі.

Слідчі відкрили провадження за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України – вбивство через необережність. Вона передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін.

Тіло військового відправили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Правоохоронці зʼясовують обставини загибелі та підстави зберігання автоматичної зброї у його товариша.

Нагадаємо, у місті Подільськ перехожі виявили тіло військового з ознаками насильницької смерті. Підозрюваного у вбивстві вже затримано.

До слова, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Чому стався напад поки невідомо. Прокуратура розслідує подвійне вбивство.

Теги: Одеса вбивство слідство поліція

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