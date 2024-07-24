Прикордонники затримали 14-річного підлітка, який проводив ухилянтів до Тиси

За небезпечну переправу через річку порушники заплатили від $4 тис. до $6 тис.

Прикордонний наряд затримав чотирьох чоловіків у супроводі 14-річного підлітка. Вони прямували до Тиси, аби незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Як зазначають прикордонники, за небезпечну переправу через річку порушники заплатили від $4 тис. до $6 тис. Неповнолітній мав би отримати $1 тис.

Наразі оперативники встановлюють коло осіб, причетних до організації цієї незаконної подорожі.

Нагадаємо, на Закарпатті ліквідовано канал переправлення порушників до Румунії. ДПСУ зазначає, що двох організаторів протиправної схеми перетину кордону та п’ятьох їхніх клієнтів затримали правоохоронці на Закарпатті.

Місцеві мешканці за $8 тис. пропонували чоловікам «комплекс послуг» – спочатку селили їх в себе вдома, а потім автівкою підвозили до кордону і вказували «напрямок руху» до Румунії

Як повідомлялося, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Також для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей. Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в «зеленій зоні» кордону, тобто поза офіційними пунктами пропуску.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.