Знесення садиби Зеленських: Кличко відреагував

Такий вигляд має місце, де була садиба

Мер Києва вважає несправедливими закиди на його адресу на кшталт «Кличко зніс пам’ятку»

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на протести місцевих жителів, які обурилися незаконному знесенню садиби Зеленських. Мер назвав знищення будівлі цинічною провокацією. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, знесення будівлі відбулося за кілька днів після того, як до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА надійшов пакет документації щодо присвоєння уже знищеному будинку статусу пам’ятки.

Також мер Києва вважає несправедливими закиди на його адресу на кшталт «Кличко зніс пам’ятку».

«Чому обурені демонстранти не йдуть і не ставлять питань парламенту, який вже понад 5 років так і не ухвалив поданий містом законопроект, щоб столиця мала важелі впливу на недобросовісних власників старовинних будівель? Чому не звертаються до уряду, від якого місто вже стільки років вимагає повернути у власність громади будинок Сікорського, який перебуває на балансі Міноборони», – заявляє міський голова столиці.

Кличко також вказує, що за останні роки влада Києва направила до Мінкульту «десятки звернень» про те, щоб занести понад півтори тисячі пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. А втім, відомство внесло до цього реєстру близько сотні таких об’єктів.

«Окрема теж тема – реагування правоохоронних органів на випадки руйнувань забудовниками старовинних будівель. Коли відбувається в усьому боротьба і часто життєзабезпечення міста доводиться підтримувати не завдяки, а попри все, відбуваються руйнівні процеси. Руйнівні не тільки для будівель….», – резюмував Кличко.

Нагадаємо, що 19 липня у Києві знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва.

Садибу Зеленських у Києві знесено попри арешт, накладений на будівлю ще в січні. Прокурори розпочали провадження.

До слова, 4 липня депутати Київради продовжили дію договорів оренди трьох ділянок у Голосіївському районі. Таке рішення було прийняте на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання. Ділянки, що прилягають до Національного заповідника, столиця віддала в оренду «Київській овочевій фабриці» ще 20 років тому за часів мера Леоніда Черновецького. Строк оренди спливав 30 липня.