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Підприємці отруїли миш'яком понад 900 квадратних метрів землі в Гостомелі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Підприємці отруїли миш'яком понад 900 квадратних метрів землі в Гостомелі
Забруднено 900 квадратних метрів землі
фото: gov.ua

Чоловіки отруїли землю миш'яком 

Засновник та директор промислового підприємства в Гостомелі підозрюються у незаконному скиданні та накопиченні миш'яку на самовільно зайнятих земельних ділянках. Площа забруднення небезпечною речовиною складає 925 м2. Про це інформує Національна поліція України.

«Протиправну діяльність спільників викрили оперативники Департаменту забезпечення діяльності пов’язаної з небезпечними матеріалами Нацполіції та слідчі Бучанського РУП Київської області спільно зі спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу та за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські провели огляд земельних ділянок з цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства, приватної форми власності» та виявили штучну гідроспоруду, до якої через трубу стікала речовина з різким неприємним запахом.

Труба, яка була прихована шаром ґрунту, травою й чагарниками, вела до місцевого підприємства. Встановлено, що миш'як потрапляв у ґрунт через приховану трубу, яка вела від підприємства до штучної гідроспоруди. Миш'як є канцерогеном та може спричинити серйозні захворювання, включаючи рак, ураження шкіри та мутації ДНК.

Зливали небезпечні відходи:
Зливали небезпечні відходи:
https://www.npu.gov.ua/news/zlyvaly-nebezpechni-vidkhody-natspolitsiia-oholosyla-pidozru-kerivnykam-pidpryiemstva-na-kyivshchyni

Порушникам повідомлено про підозру за самовільне будівництво та забруднення земель шкідливими речовинами. Їм загрожує до трьох років обмеження волі.

До слова, якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.

Раніше стало відомо, що уранці 3 липня 2024 року противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed». Основною ціллю удару окупантів стала Дніпропетровщина.

Теги: обмеження поліція вода земля будівництво

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