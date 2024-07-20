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Вбивство Ірини Фаріон: правоохоронці мають кілька версій

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Вбивство Ірини Фаріон: правоохоронці мають кілька версій
Правоохоронні органи продовжують заходи із пошуку вбивці Фаріон
фото з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ України зазначив, що вбивство Ірини Фаріон було спланованим

Правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на брифінгу у Львові.

«Гільза від пострілу зловмисника в Ірину Фаріон знайдена. Правоохоронні органи продовжують заходи із пошуку вбивці», – сказав Клименко.

Він зазначив, що серед версій вбивства Ірини Фаріон – її громадська, політична діяльність, а також особиста неприязнь до неї.

«Призначена вже низка експертиз, у тому числі балістична експертиза. Можу сказати, що на цей момент у нас вже є кілька версій, і основні з них можу сказати, що це – громадська, політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть з’являтися й інші», – сказав він, додавши, що не виключається можливий «російський слід».

Раніше мешканці будинку Ірини Фаріон розповідали, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який зранку до вечора сидів на лаві неподалік будинку. 

Про нього поки нічого невідомо, однак вдалося підтвердити, що цей чоловік і дійсно кілька днів перебував поблизу будинку Фаріон у визначений час. Нині правоохоронці схиляються до того, що цей чоловік у капелюсі і нападник – це одна людина. Водночас, за словами Клименка, стрілець готувався завчасно, і це було неспонтанне вбивство.

Перші результати роботи щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон можуть бути вже вранці. Наразі проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів. До них залучена практично вся поліція Львова та частина поліції Львівської області.

«Також працюють оперативники й слідчі груп, які приїхали з Києва, на чолі з заступником керівника Нацполіції і на чолі із заступником керівника СБУ. Ми разом працюємо і будемо до ранку вже мати перші, сподіваюся, результати нашої роботи. Працюють експерти та криміналісти», – заявив міністр внутрішніх справ.

За його словами, у правоохоронців є вже «деяка інформація» щодо скоєння цього злочину і щодо виконавця цього злочину.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Як повідомив політолог Андрій Смолій, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці, нібито, помічали протягом тижня молодого хлопця.

Поліція Львівської області підтвердила факт замаху на Ірину Фаріон. «Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Жінку із вогнепальним пораненням голови госпіталізували у лікарню. Правоохоронці вживають заходи для затримання стрілка», – повідомили правоохоронці.

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Теги: Ігор Клименко Ірина Фаріон поліція міністр

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