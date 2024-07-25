Білий дім відреагував на заклики до Байдена про його відставку

До завершення свого терміну чинний президент має твердий намір досягти ще більших успіхів для країни

Президент США не планує йти у відставку

На брифінгу у Білому домі прессекретар Карін Жан-П’єр рішуче відкинула спекуляції щодо можливої відставки президента Джо Байдена до завершення його терміну. Вона наголосила, що Джо Байден має міцний намір продовжувати свою роботу та досягати ще більших успіхів для країни.

«Це відповідь на заяви, які я чула про його відставку з посади: ми вважаємо, що будь-які заклики про цю відставку є безглуздими», – сказала Жан–П’єр.

Вона також наголосила, що президент Байден висловив своє рішуче бажання завершити свій термін та досягти історичних результатів для американського народу. У своєму письмовому зверненні він підтвердив свою віру в здатність керувати країною.

«Він зміг зробити більше, ніж будь-який президент упродовж двох термінів… І він хоче завершити роботу, яку почав, та досягти ще більш історичних результатів для американського народу», - сказала прессекретар Білого дому.

У цьому контексті вона цитувала письмове звернення президента, яке він відправив у неділю:

«Це відповідає найкращим інтересам моєї партії та моєї країни, щоб я вийшов з перегонів і зосередився виключно на виконанні своїх обов’язків президента до кінця терміну».

Білий дім підкреслив, що президент продовжує виконувати свої обов'язки з великим ентузіазмом і рішучістю досягнути важливих цілей до кінця свого мандату.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що залишатиметься президентом до завершення свого терміну.

Яя повідомлялося, Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах з ексглавою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

Повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. Але у цього рішення була цілком прагматична мета. Байден повідомив про зняття з виборів у соцмережах через ризик витоку.

Як заявив високопосадовець Білого дому, рішення Байдена не обиратися на новий термін ніяк не пов'язане з його здоров'ям.

До слова, головні радники Дональда Трампа почали заздалегідь опрацьовувати можливий сценарій виходу Джо Байдена з президентських перегонів невдовзі після дебатів, які виявилися провальними для нього 27 червня. Вони вивчили потенційних кандидатів від Демократичної партії, провели опитування щодо можливої ​​заміни Байдена і почали поступово нападати на віцепрезидентку Камалу Гарріс, вважаючи її найвірогіднішим кандидатом від демократів.