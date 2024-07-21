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Скільки українців оновили військово-облікові дані: Міноборони назвало цифру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скільки українців оновили військово-облікові дані: Міноборони назвало цифру
Згідно з законом «Про мобілізацію», із 18 травня до 16 липня 2024 року військовозобов'язані повинні були оновити свої дані
фото: Depositphotos

Більшість військовозобов'язаних надали перевагу застосунку «Резерв+»

За два місяці, від 18 травня до 16 липня 2024 року, майже п’ять мільйонів військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані. Про це повідомив речник Міністерства борони України Дмитро Лазуткін.

«На вимогу закону «Про мобілізацію» протягом двох місяців з 18 травня по 16 липня 2024 року військовозобов'язані повинні були оновити свої дані. За результатами оновлення, 4 690 496 військовозобов'язаних виконали свій обов'язок», – зазначив речник Міноборони.

Серед них – 510 000 військовозобов'язаних оновили військово-облікові дані через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Віддали перевагу центрам надання адміністративних послуг 1 152 000 осіб. У застосунку «Резерв+» оновили дані понад 3 млн осіб.

Нагадаємо, за допомогою Реєстру «Оберіг» буде зроблена «вибірка» тих людей, що найбільше підходять за віком чи фахом, а потім їх викликатимуть у ТЦК повістками.

До слова, близько 1,2 млн українців вдасться забронювати для забезпечення військових потреб.

Як повідомлялося, у мобільному застосунку і вебпорталі «Дія» будуть відображатися штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних лише тоді, коли людина не сплатить штраф вчасно.

До відома, уповноважений представник Міністерства оборони України Олексій Бежевець заявив, що військовозобов'язаний, отримавши повістку, може прийти до рекрутингового центру як доброволець. 

Читайте також: Мобілізація тих, кому до 25. Як виникла колізія і що з нею робити?
Теги: війна мобілізація військовозобов'язаний ТЦК

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