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Фігурант справи про «злив» секретів Пентагону попросив Трампа про звільнення

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Фігурант справи про «злив» секретів Пентагону попросив Трампа про звільнення
Тейшейра закликав президента Трампа скасувати рішення щодо свого ув'язнення
фото: New York Times

Джек Тейшейра називає себе «гордим патріотом»

Колишній службовець Національної гвардії США Джек Тейшейра, засуджений за «злив» секретних даних щодо війни в Україні, звернувся до президента Дональда Трампа з проханням про власне звільнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Під час свого 10-хвилинного виступу в суді Тейшейра визнав, що його дії були незаконними, проте назвав себе «гордим патріотом» і заявив, що просто намагався «викрити і виправити брехню адміністрації Байдена» (йдеться про попередника Трампа Джо Байдена).

Також Тейшейра закликав президента Трампа скасувати рішення щодо свого ув'язнення. Заодно він дорікнув і Міністерству юстиції – мовляв, воно було «дуже політизовано» і проти самого ексгвардійця, і проти чинного президента.

«Якщо я врятував одне американське, російське чи українське життя в цій війні за гроші, то моє покарання того варте», – підсумував Тейшейра.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Джек Тейшейра був засуджений до 15 років ув’язнення.

Навесні 2023 року в інтернеті з’явилися засекречені документи США й НАТО щодо війни в Україні – зокрема, щодо контрнаступу ЗСУ. Згодом підозрюваний у причетності до витоку секретної інформації був затриманий – ним виявився службовець Нацгвардії Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу Thug Shaker Central.

 

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Теги: США суд Дональд Трамп Пентагон документи

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