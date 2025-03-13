Суд покарав мешканця Львівщини за наругу над могилами Січових Стрільців

Чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння

У Львівській області суд визнав винним 23-річного чоловіка, який зруйнував пам’ятники Січовим Стрільцям та воїнам Української Галицької Армії. Фігурант справи – житель одного із сіл Стрийського району – отримав 9 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Прокурори довели, що в березні 2021 року чоловік у стані наркотичного сп’яніння вчинив наругу над могилами на території старого кладовища у Стрию. Зокрема, він зруйнував 59 надмогильних бетонних пам’ятників на місці поховання Січових Стрільців та бійців УГА.

Сума збитків унаслідок пошкодження пам’ятників становить майже 700 тис. грн, зауважує Львівська обласна прокуратура та публікує фото зруйнованих пам’ятників.

фото: Львівська обласна прокуратура

фото: Львівська обласна прокуратура

Чоловік визнаний винним у нарузі над могилою (ч. 4 ст. 297 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою. Вирок суду набуде чинності після закінчення строку апеляційного оскарження.

«Главком» повідомляв, що правоохоронці розслідують інцидент із наругою над могилою військовослужбовця та пошкодженням державного прапору у Сумах.

Також стало відомо, що в Одеській області двоє підлітків пошкодили пам’ятні портрети на могилах українських бійців.