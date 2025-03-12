Головна Світ Політика
search button user button menu button

Боснія і Герцеговина видала ордер на арешт Додіка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Боснія і Герцеговина видала ордер на арешт Додіка
Додіка звинуватили у підписанні законів, які призупинили рішення конституційного суду
фото з відкритих джерел

Лідера боснійських сербів до року в’язниці і заборонили політичну діяльність

Прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ судовій поліції затримати керівництво Республіки Сербської. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

Прокуратура видала наказ на затримання президента Мілорада Додіка, а також прем'єр-міністра Радована Вішковича та спікера Народної асамблеї Республіки Сербської Ненада Стевандіча. Ордер на їхній арешт інкримінує вчинення кримінального правопорушення «посягання на конституційний лад».

Наказ було видано в день, коли Національні збори Республіки Сербської повинні були обговорити проєкт конституції, згідно з яким влада Республіки Сербської планує визначити це утворення в Боснії і Герцеговини як державу сербського народу, надати йому право на самовизначення і створити власну армію.

Положення суперечать конституції Боснії і Герцеговини, частиною якої є Республіка Сербська, населена здебільшого боснійськими сербами.

Кримінально-процесуальний кодекс Боснії і Герцеговини передбачає можливість видачі наказу про примусове доставлення для давання показань у випадку, якщо особа, викликана до судових установ, відмовляється це зробити.

12 березня парламент Республіки Сербської також має обговорити неконституційний акт про створення спеціального суду та прокуратури для нібито «захисту конституційного ладу».

Анонсоване прийняття проєкту конституції Республіки Сербської є ще одним сепаратистським кроком влади Республіки Сербської після того, як минулого тижня набули чинності закони, що забороняють функціонування судових і слідчих органів Боснії і Герцеговини на території цього утворення.

Нагадаємо, у Боснії і Герцеговині суд виніс вирок проросійському лідеру Республіки Сербської Мілораду Додіку. Йому присудили один рік увʼязнення та заборонили обіймати посаду президента Республіки Сербської протягом шести років.

Після вироку Додік виступив на мітингу і заявив, що немає причин для занепокоєння. «Я навчився справлятися зі складнішими речами, тому я зроблю і це. Для мене важливо, що ви тут і підтримуєте мене», – сказав він.

Ще раніше політик погрожував, що рішення проти нього може «завдати смертельного удару по Боснії і Герцеговині», і що він буде прагнути розколоти країну. За словами Додіка, Республіка Сербська блокуватиме роботу центрального уряду Боснії, а також державну судову систему та об’єднані збройні сили.

Читайте також:

Теги: Боснія і Герцеговина суд арешт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прихильники ультраправого румунського політика влаштували заворушення
У Румунії спалахнули протести після заборони Джорджеску брати участь у виборах
10 березня, 09:40
Всі фігуранти входили до шпигунської мережі, якою керував австрійський бізнесмен
Британський суд визнав трьох громадян Болгарії російським шпигунами
7 березня, 20:25
Жінки у футболках із зображенням підозрюваного у вбивстві Фаріон та написом «Зінченко не винний» підтримують обвинуваченого у залі суду
Справа Ірини Фаріон. Хто підтримує підозрюваного у вбивстві – розслідування
6 березня, 10:15
Замість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва працюватимуть три нові суди
Депутат пояснив, коли в Україні запрацюють спеціалізовані окружні адмінсуди
27 лютого, 20:14
Анна Підвербна виросла і не хоче повертатися до матері
Донька найстаршої породіллі України готується до суду: в чому справа
27 лютого, 10:00
Законопроєкт передбачає створення двох судів замість ліквідованого Окружного адмінсуду Києва
Рада підтримала створення Вищого адміністративного суду
26 лютого, 11:51
Рейтинг фракцій та груп за кількістю «проблемних» обранців
30 «підозрілих» депутатів і Порошенко. Кого з обранців Верховної Ради переслідують правоохоронці Парламент
21 лютого, 11:00
До складу банди входило дев’ятеро осіб
Справа «Коростишівської банди». Після піврічної паузи суд почав допит свідків та потерпілих
18 лютого, 15:44
Посадовець Іван Рудий перебуває під вартою з середини грудня 2024-го
Справа Pin-Up. Суд арештував майно голови КРАІЛ
14 лютого, 08:00

Політика

Китай поговорить з Росією та Іраном про «ядерку»
Китай поговорить з Росією та Іраном про «ядерку»
Саміт в Нью-Делі: глави розвідок 20 країн обговорять війну в Україні
Саміт в Нью-Делі: глави розвідок 20 країн обговорять війну в Україні
Боснія і Герцеговина видала ордер на арешт Додіка
Боснія і Герцеговина видала ордер на арешт Додіка
Росія відреагувала на перемовини між Україною та США
Росія відреагувала на перемовини між Україною та США
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
Керівництво USAID наказало співробітникам спалити секретні та особисті записи
Керівництво USAID наказало співробітникам спалити секретні та особисті записи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
19K
«Це буде велика біда». Українські військові – про перемир'я, на яке штовхають Україну
14K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9255
Київські митники вилучили «заготовки для рукоділля», які виявилися рідкісними знахідками
8226
Делегації США та України в Саудівській Аравії оголосили перерву: перші коментарі

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua