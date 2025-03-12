Боснія і Герцеговина видала ордер на арешт Додіка

Лідера боснійських сербів до року в’язниці і заборонили політичну діяльність

Прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ судовій поліції затримати керівництво Республіки Сербської. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

Прокуратура видала наказ на затримання президента Мілорада Додіка, а також прем'єр-міністра Радована Вішковича та спікера Народної асамблеї Республіки Сербської Ненада Стевандіча. Ордер на їхній арешт інкримінує вчинення кримінального правопорушення «посягання на конституційний лад».

Наказ було видано в день, коли Національні збори Республіки Сербської повинні були обговорити проєкт конституції, згідно з яким влада Республіки Сербської планує визначити це утворення в Боснії і Герцеговини як державу сербського народу, надати йому право на самовизначення і створити власну армію.

Положення суперечать конституції Боснії і Герцеговини, частиною якої є Республіка Сербська, населена здебільшого боснійськими сербами.

Кримінально-процесуальний кодекс Боснії і Герцеговини передбачає можливість видачі наказу про примусове доставлення для давання показань у випадку, якщо особа, викликана до судових установ, відмовляється це зробити.

12 березня парламент Республіки Сербської також має обговорити неконституційний акт про створення спеціального суду та прокуратури для нібито «захисту конституційного ладу».

Анонсоване прийняття проєкту конституції Республіки Сербської є ще одним сепаратистським кроком влади Республіки Сербської після того, як минулого тижня набули чинності закони, що забороняють функціонування судових і слідчих органів Боснії і Герцеговини на території цього утворення.

Нагадаємо, у Боснії і Герцеговині суд виніс вирок проросійському лідеру Республіки Сербської Мілораду Додіку. Йому присудили один рік увʼязнення та заборонили обіймати посаду президента Республіки Сербської протягом шести років.

Після вироку Додік виступив на мітингу і заявив, що немає причин для занепокоєння. «Я навчився справлятися зі складнішими речами, тому я зроблю і це. Для мене важливо, що ви тут і підтримуєте мене», – сказав він.

Ще раніше політик погрожував, що рішення проти нього може «завдати смертельного удару по Боснії і Герцеговині», і що він буде прагнути розколоти країну. За словами Додіка, Республіка Сербська блокуватиме роботу центрального уряду Боснії, а також державну судову систему та об’єднані збройні сили.