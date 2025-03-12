Експрезидент Філіппін оскаржив своє затримання, але все ж таки полетів до Гааги

Раніше Дутерте навмисно вивів країну з Римського статуту МКС

Літак, на борту якого перебував колишній президент Філіппін Родріго Дутерте, вилетів з аеропорту Маніли до Гааги. Раніше 79-річний Дутерте оскаржив своє затримання за ордером Міжнародного кримінального суду, але чанний президент країни Фердинанд Маркос-молодший заявив, що Філіппіни мають виконати юридичні зобов'язання щодо МКС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Кейс Дутерте цікавий ще й тим, що у 2019 році тодішній президент вивів Філіппіни з Римського статуту Міжнародного кримінального суду. На думку правозахисників, у такий спосіб він намагався уникнути відповідальності.

Зауважимо, Дутерте обіймав посаду президента Філіппін у 2016-2022 роках. До того він багато років був мером міста Давао – а розслідування, яке МКС розпочав у вересні 2021 року, стосувалося дій Дутерте з 2011 року, тобто того періоду, коли він ще був мером Давао. Місто за часів його керівництва здобуло репутацію одного з найзахищеніших від вуличних злочинів, проте сам Дутерте відзначився низкою вкрай жорстких дій, зокрема «війною проти наркотиків».

За даними розслідування, більшість жертв тієї «війни» були молодими бідними чоловіками, а поліція систематично змушувала підозрюваних робити «зізнання». Загалом йдеться про загибель понад 6 тис. людей.

Нагадаємо, напередодні, 11 березня, філіппінська поліція заарештувала колишнього президента країни Родріго Дутерте в аеропорту Маніли одразу після його прибуття з Гонконгу. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Дутерте звинувачують у злочинах проти людяності.

Раніше, у грудні 2016 року, тодішній президент Філіппін Родріго Дутерте вперше зізнався, що особисто вбивав підозрюваних у причетності до розповсюдження наркотиків.