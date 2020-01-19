В окупованому Донецьку терорист «ДНР» вбив дитину



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Свідки намагалися вчинити самосуд

Жителі окупованого Донецька повідомляють в соціальних мережах, що на перетині Комсомольського проспекту і вулиці Челюскінців сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Автомобіль під керуванням терориста «ДНР» на пішохідному переході збив маму з дитиною, яка невдовзі померла від отриманих травм.

Про це повідомляє Кriminal.tv

За однією версією, пішоходи перебігали дорогу на червоне світло, по інший, машина збила їх на тротуарі, куди вилетіло авто. Свідки ДТП хотіли вчинити самосуд, але водія врятувала поліція.

Нагадаємо, на Повітрофлотському проспекті Chevrolet збив пішохода.

Як повідомлялося, на трасі під Києвом перекинувся автобус із пасажирами.

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