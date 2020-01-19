Поліція за добу припинила діяльність майже 10 гральних закладів



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Минулої доби, 17 січня, правоохоронці закрили 8 нелегальних закладів

Впродовж минулої доби, 17 січня, правоохоронці припинили діяльність 8 інтерактивних гральних закладів в ряді областей України.

Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ.

За даними відомства, минулої доби поліція припинила діяльність 8 нелегальних гральних закладів у Полтавській, Запорізькій, Закарпатській та Харківській областях, а також у Дніпрі.

«За результатами проведених заходів вилучено 127 одиниць грального обладнання, зокрема 105 одиниць комп’ютерного обладнання, 8 гральних автоматів та 14 одиниць іншого обладнання, вартість якого, за попередніми даними, сягає 400 тисяч гривень», - розповіли в МВС.

Зазначається, що діяльність одного з гральних закладів було припинено у Київській області. Про діяльність нелегального закладу повідомили громадяни на урядову «гарячу» лінію, після чого інформація була відпрацьована правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 січня правоохоронці припинили діяльність 6 ігрових залів після звернень громадян на «гарячу» лінію. Нелегальні гральні заклади було закрито в Одесі, Дніпрі та Хмельницькому, а також у Херсонській області. Тоді поліція вилучила 75 одиниць грального обладнання.

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