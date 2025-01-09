​​ВАКС призначив 15 років ув’язнення ексдепутату Дмитру Крючкову

Судді також визнали винуватою спільницю Крючкова, колишню виконувачку обов'язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Світлану Кузьмінську

Вищий антикорупційний суд ухвали вирок щодо колишнього народного депутата Дмитра Крючкова у справі про організацію ним заволодіння коштами компаній ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Запоріжжяобленерго». Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Повідомляється, що Крючкову призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.

Щоправда, зауважує Центр протидії корупції, сам Крючков ще на початку року виїхав за кордон і не повернувся. Підставою для виїзду стало те, що він має п'ятьох дітей. До цього він виїздив на кілька днів і повертався, але 15 лютого виїхав за кордон і вже не повернувся. У засіданнях він брав участь по відеозв’язку і повідомляв, що має право на постійне проживання в Монако.

Також судді визнали винуватою спільницю Крючкова, колишню виконувачку обов'язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Світлану Кузьмінську. Їй призначили вісім років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Окрім позбавлення волі, суд задовольнив цивільні позови у справі та застосував спецконфіскацію:

468 млн грн – спецконфіскація з «Енергомережі" і Крючкова;

понад 27 млн грн – Крючков має сплатити на користь АТ «Одеська ТЕЦ»;

понад 21 млн грн – Крючков має сплатити на користь «Запоріжжяобленерго»;

14 млн грн – мають сплатити солідарно Крючков та Кузьмінська на користь «Черкасиобленерго».

З обвинувачених також стягнули 415 тис. грн судових витрат. Вирок ухвалили судді Євген Крук, Олексій Кравчук та Інна Білоус.

За версією обвинувачення, у 2014-2015 роках службові особи приватної компанії заволоділи коштами які мали надійти до ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго». Суть схеми зводилася до того, що споживачі електрики платили гроші не напряму обленерго, а доплачували ще й фірмі-посереднику «Енергомережа», яку контролював Крючков.

Загальні збитки енергопостачальним компаніям складають понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано понад 315 млн гривень. Також ВАКС розглядає ще одну справу, в якій Крючков проходить як обвинувачений. У ній йдеться про недоотримані доходи ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП “Енергоринок” на понад 346 млн грн.

Нагадаємо, заплановане на 11 червня 2021 року засідання Вищого антикорупційного суду було зірване колишнім народним депутатом Дмитром Крючковим, підозрюваним у розкраданні кошті «Запоріжжяобленерго», який прийшов до зали суду нетверезим.

У квітні 2019 року колишнього народного депутата, енерготрейдера Дмитра Крючкова екстрадували до України з Німеччини. Солом'янський райсуд Києва арештував його з альтернативою застави 7 млн гривень. Невдовзі Крючков вийшов під заставу. Екснардеп фігурує у справі про привласнення 346 млн грн «Запоріжжяобленерго», де понад 60% акцій належить державі. 31 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього народного депутата (п'ятого скликання) Дмитра Крючкова.