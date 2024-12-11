Апеляційна палата ВАКС зняла арешт з банківського рахунку сина Тетяни Крупи

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт банківського рахунку сина Тетяни Крупи в «Ощадбанку» . Рахунок використовувався для отримання зарплати та прибутку від сонячних електростанцій

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала арешт, накладений на банківський рахунок сина очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагачені на мільйони доларів, Олександра в Ощадбанку на суму 700 тисяч гривень. Про це повідомляє Суспільне.

Під час засідання адвокат заявив, що банківський рахунок Олександр використовував для отримання зарплати. Приблизно 900 тис. грн з 2022 по 2024 роки.

«Окрім того, в нього є низка сонячних електростанцій, завдяки яким він отримує прибуток за «зеленим тарифом» у сумі близько 800 тис. гривень», – сказав адвокат.

Водночас прокурор наголосив, що ті кошти, які перебувають на рахунку, є речовими доказами, тому для накладання арешту є всі підстави. Він не заперечив, що зарплату туди теж нараховували.

«Суд підтримав апеляційну скаргу сторони захисту Олександра Крупи та скасував арешт цього рахунку», – зазначає видання.

До слова, Тетяна Крупа під час війни отримала грамоту від спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука та подяку від премʼєр-міністра Дениса Шмигаля за високий професіоналізм. В матеріалах суду йдеться про те, що Крупа є заслуженим лікарем України (з 2015 року), має значну кількість почесних грамот та подяк за високий професіоналізм від Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоровʼя України, а також позитивні характеристики як депутат Хмельницької обласної ради та як головний лікар КЗ ОЗ «Хмельницький обласний центр МСЕ».

Нагадаємо, 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як повідомляв «Главком», 31 жовтня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

Також суд наклав арешт на інше майно, вилучене на робочому місці голови МСЕК Хмельниччини:

документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;

дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням (браслет та дві сережки);

ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;

роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Крім цього, Феміда арештувала $3,17 млн, 140,2 тис. євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Іще серед арештованого – договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи, технічна документація на земельні ділянки чоловіка голови МСЕК Володимира Крупи, брендовий годинник Rolex SA - Geneve Suisse і сережки марки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Вона досі залишається під вартою.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.