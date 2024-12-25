Головна Київ Новини
search button user button menu button

СБУ затримала на хабарі в Києві очільника одеського осередку партії «Удар»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
СБУ затримала на хабарі в Києві очільника одеського осередку партії «Удар»
Правоохоронці затримали Олександра Суханова «на гарячому»
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За $1 млн фігурант «гарантував» погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради

Служба безпеки затримала у Києві одного з керівників відомої партії, який вимагав $1 млн за вирішення «земельних питань» у Київській міській державній адміністрації. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За результатами комплексних заходів «на гарячому» затримано керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав у приватного підприємця хабар. За матеріалами справи, в обмін на цю суму політик обіцяв «розв'язати земельне питання», яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА. Варто зазначити, що правоохоронці не називають фігуранта справи, однак за даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах йдеться про очільника одеського осередку партії «Удар Віталія Кличка» Олександра Суханова.

Хабар
Хабар
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Зокрема, фігурант гарантував, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва поблизу з річкою Дніпро, яка перебуває на балансі київської громади.

«Як встановило розслідування, до цього бізнесмен уже намагався отримати дозвіл від КМДА офіційно. Втім, за матеріалами справи, посадовці відмовляли підприємцю, посилаючись на штучно створені бюрократичні перепони. Потім на очільника приватної компанії вийшов політик, який представився адвокатом та запропонував орендувати ділянку на 25 років в обмін на хабар у $1 млн», – йдеться в повідомленні.

За $1 млн фігурант «гарантував» погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради
За $1 млн фігурант «гарантував» погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За словами правоохоронців, за $1 млн фігурант «гарантував» погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради. СБУ затримала політика-адвоката у Києві «на гарячому», коли йому передали $900 тис. «авансу».

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях КМДА
Правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях КМДА
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Правоохоронці підготували клопотання про його тримання під вартою із альтернативою застави у 38 млн грн. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зокрема, правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях КМДА.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком»,  колишній керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ як особа, яка переховується від органів досудового розслідування.

До слова, 70 тис. людей претендують на безкоштовне житло у столиці. З них учасників бойових дій – понад 5 тис.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко КМДА УДАР корупція в Україні хабар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступниця голови КМДА Марина Хонда
Марина Хонда: Понад 100 тис. киян звернулися за матеріальною допомогою. Це дуже велика цифра столиця
16 грудня, 09:30
«Фішка» багатьох одіозних «мсеківців» – сонячна енергетика. Юлія Даниленко та Віктор Власюк також освятили свій союз цим бізнесом
Королі та королеви МСЕК. Як працювала «Вінницька фабрика інвалідності» Розслідування
Вчора, 13:55
Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі
У Дніпрі правоохоронці викрили п'ятьох організаторів схем для ухилянтів
4 грудня, 15:17
Правоохоронці затримали зловмисника одразу після отримання грошей від чергового клієнта
Друкував документи на принтері: закарпатець вигадав, як заробити гроші на ухилянтах
5 грудня, 13:51
У жовтні Олійника було звільнено з посади керівника прокуратури Хмельниччини
«Інвалідний» скандал. Екскерівник Хмельницької прокуратури отримав нову посаду
27 листопада, 16:47
Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака
Суд продовжив запобіжний захід Червінському: домашній арешт до 5 лютого
10 грудня, 17:25
Марина Хонда розповіла, як Київ допомагає ветеранам та їхнім родинам
Які виплати отримують ветерани-інваліди та родини загиблих у столиці? Відповідь КМДА
16 грудня, 17:51
Маріупольська МСЕК ухвалює рішення про встановлення груп інвалідності вимушеним переселенцям
Голову Маріупольської МСЕК викрито на отриманні хабаря
17 грудня, 17:01
Марина Хонда розповіла про міську програму «Турбота»
«Звернулися по матеріальну допомогу». КМДА назвала число нужденних жителів столиці
19 грудня, 07:25

Новини

СБУ затримала на хабарі в Києві очільника одеського осередку партії «Удар»
СБУ затримала на хабарі в Києві очільника одеського осередку партії «Удар»
У Києві студент на електросамокаті збив на смерть пішохода. Яке покарання призначив суд
У Києві студент на електросамокаті збив на смерть пішохода. Яке покарання призначив суд
Відключення світла в Києві та області 25 грудня: як діють графіки (оновлено)
Відключення світла в Києві та області 25 грудня: як діють графіки (оновлено)
Влада Київщини повідомила про наслідки нічної атаки безпілотників
Влада Київщини повідомила про наслідки нічної атаки безпілотників
У столиці нормалізувалася якість повітря: показники по вулицях
У столиці нормалізувалася якість повітря: показники по вулицях
Кияни зустріли Різдво в метро через ворожий обстріл (відео)
Кияни зустріли Різдво в метро через ворожий обстріл (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Різдво Христове: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
38K
Ялинку в Польщі визнано найкрасивішою у світі: який вона має вигляд
36K
Велика Британія відмовила у прихистку дружині Башара Асада
28K
Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони

Новини

Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
Сьогодні, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Сьогодні, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
23 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua