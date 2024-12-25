СБУ затримала на хабарі в Києві очільника одеського осередку партії «Удар»

За $1 млн фігурант «гарантував» погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради

Служба безпеки затримала у Києві одного з керівників відомої партії, який вимагав $1 млн за вирішення «земельних питань» у Київській міській державній адміністрації. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За результатами комплексних заходів «на гарячому» затримано керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав у приватного підприємця хабар. За матеріалами справи, в обмін на цю суму політик обіцяв «розв'язати земельне питання», яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА. Варто зазначити, що правоохоронці не називають фігуранта справи, однак за даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах йдеться про очільника одеського осередку партії «Удар Віталія Кличка» Олександра Суханова.

Хабар фото: ssu.gov.ua/СБУ

Зокрема, фігурант гарантував, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва поблизу з річкою Дніпро, яка перебуває на балансі київської громади.

«Як встановило розслідування, до цього бізнесмен уже намагався отримати дозвіл від КМДА офіційно. Втім, за матеріалами справи, посадовці відмовляли підприємцю, посилаючись на штучно створені бюрократичні перепони. Потім на очільника приватної компанії вийшов політик, який представився адвокатом та запропонував орендувати ділянку на 25 років в обмін на хабар у $1 млн», – йдеться в повідомленні.

За $1 млн фігурант «гарантував» погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради фото: ssu.gov.ua/СБУ

За словами правоохоронців, за $1 млн фігурант «гарантував» погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради. СБУ затримала політика-адвоката у Києві «на гарячому», коли йому передали $900 тис. «авансу».

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях КМДА фото: ssu.gov.ua/СБУ

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Правоохоронці підготували клопотання про його тримання під вартою із альтернативою застави у 38 млн грн. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зокрема, правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях КМДА.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», колишній керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ як особа, яка переховується від органів досудового розслідування.

До слова, 70 тис. людей претендують на безкоштовне житло у столиці. З них учасників бойових дій – понад 5 тис.