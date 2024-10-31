НАБУ оголосило у розшук колишнього нардепа Дмитра Крючкова

Нардеп Дмитро Крючков звинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього народного депутата (5-го скликання) Дмитра Крючкова. Про це свідчать дані у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ.

Датою зникнення Крючкова вважається 3 жовтня 2024 року.

Статті звинувачення щодо нардепа:

стаття 191 ч.5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

стаття 209 ч.3 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

стпття 364 ч.2 (здійснення народним депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради голосування замість іншого народного депутата).

Датою зникнення Крючкова вважається 3 жовтня 2024 року скриншот з сайту Міністерства внутрішніх справ

Запобіжний захід для Крючкова визначений у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, заплановане на 11 червня 2021 року засідання Вищого антикорупційного суду було зірване колишнім народним депутатом Дмитром Крючковим, підозрюваним у розкраданні кошті «Запоріжжяобленерго», який прийшов до зали суду нетверезим.

У квітні 2019 року колишнього народного депутата, енерготрейдера Дмитра Крючкова екстрадували до України з Німеччини. Солом'янський райсуд Києва арештував його з альтернативою застави 7 млн гривень. Невдовзі Крючков вийшов під заставу. Екснардеп фігурує у справі про привласнення 346 млн грн «Запоріжжяобленерго», де понад 60% акцій належить державі.