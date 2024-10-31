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НАБУ оголосило у розшук колишнього нардепа Дмитра Крючкова

Ірина Міллер
glavcom.ua
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НАБУ оголосило у розшук колишнього нардепа Дмитра Крючкова
Датою зникнення Крючкова вважається 3 жовтня 2024 року
фото: Дмитро Рясний, Економічна правла

Нардеп Дмитро Крючков звинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього народного депутата (5-го скликання) Дмитра Крючкова. Про це свідчать дані у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ. 

Датою зникнення Крючкова вважається 3 жовтня 2024 року.

Статті звинувачення щодо нардепа:

  • стаття 191 ч.5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
  • стаття 209 ч.3 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)
  • стпття 364 ч.2 (здійснення народним депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради голосування замість іншого народного депутата).
Датою зникнення Крючкова вважається 3 жовтня 2024 року
Датою зникнення Крючкова вважається 3 жовтня 2024 року
скриншот з сайту Міністерства внутрішніх справ

Запобіжний захід для Крючкова визначений у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, заплановане на 11 червня 2021 року засідання Вищого антикорупційного суду було зірване колишнім народним депутатом Дмитром Крючковим, підозрюваним у розкраданні кошті «Запоріжжяобленерго», який прийшов до зали суду нетверезим. 

У квітні 2019 року колишнього народного депутата, енерготрейдера Дмитра Крючкова екстрадували до України з Німеччини. Солом'янський райсуд Києва арештував його з альтернативою застави 7 млн гривень. Невдовзі Крючков вийшов під заставу. Екснардеп фігурує у справі про привласнення 346 млн грн «Запоріжжяобленерго», де понад 60% акцій належить державі.

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Теги: кримінал НАБУ Дмитро Крючков розшук

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