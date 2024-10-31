НАБУ оголосило у розшук колишнього нардепа Дмитра Крючкова
Нардеп Дмитро Крючков звинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України
Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього народного депутата (5-го скликання) Дмитра Крючкова. Про це свідчать дані у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ.
Датою зникнення Крючкова вважається 3 жовтня 2024 року.
Статті звинувачення щодо нардепа:
- стаття 191 ч.5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
- стаття 209 ч.3 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)
- стпття 364 ч.2 (здійснення народним депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради голосування замість іншого народного депутата).
Запобіжний захід для Крючкова визначений у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, заплановане на 11 червня 2021 року засідання Вищого антикорупційного суду було зірване колишнім народним депутатом Дмитром Крючковим, підозрюваним у розкраданні кошті «Запоріжжяобленерго», який прийшов до зали суду нетверезим.
У квітні 2019 року колишнього народного депутата, енерготрейдера Дмитра Крючкова екстрадували до України з Німеччини. Солом'янський райсуд Києва арештував його з альтернативою застави 7 млн гривень. Невдовзі Крючков вийшов під заставу. Екснардеп фігурує у справі про привласнення 346 млн грн «Запоріжжяобленерго», де понад 60% акцій належить державі.
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