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Відстрочка за $2 тис.: у Львові затримано голову ВЛК та його «клієнта»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відстрочка за $2 тис.: у Львові затримано голову ВЛК та його «клієнта»
фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, Facebook

Також затримали військовозобов’язаного, який дав хабар за фіктивний діагноз 

У Львові на хабарі затримали голову резервного складу військово-лікарської комісії Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) 44-річного Мирослава Сукмановського. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. 

Повідомляється, що кКерівник ВЛК за $2 тис. обіцяв оформити фейковий діагноз про непридатність до служби 43-річного військовозобов’язаного. 

Як розповіли у четвер, 9 січня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, військовозобов’язаний, уродженець Сокальщини, звернувся до лікаря за фіктивним діагнозом, а той за $2 тис. погодився допомогти.

«Відповідно до домовленостей посадовець мав оформити рішення ВЛК про визнання чоловіка тимчасового непридатним до військової служби за станом здоров’я. Таким чином він міг отримати відтермінування від призову під час мобілізації», – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці задокументували незаконну оборудку та затримали лікаря. Під час обшуків вдома і на роботі у нього знайшли та вилучили понад $16 тис., 7 тис. грн, мобільний телефон, печатку, банківську картку та інші речові докази. 

Під час обшуків вдома і на роботі у лікаря знайшли та вилучили понад $16 тис., 7 тис. грн,
Під час обшуків вдома і на роботі у лікаря знайшли та вилучили понад $16 тис., 7 тис. грн,
фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, Facebook
Відстрочка за $2 тис.: у Львові затримано голову ВЛК та його «клієнта» фото 1
фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, Facebook

Голові ВЛК інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, а його клієнту – надання хабаря (ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 ККУ). Прокурори вирішують питання про відсторонення від посади голови ВЛК. Також встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Напередодні у Львівській міськраді повідомили про відсторонення від роботи лікаря-хірурга однієї з міських поліклінік, який також займає посаду в.о. голови військово-лікарської комісії при Шевченківському РТЦК та СП.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого. За даними ZAXID.NET, затриманим виявився керівник ВЛК Шевченківського РТЦК Мирослав Сукмановський, який також працює лікарем поліклінічного відділення №1 лікарні імені Князя Лева на вул. Лемківській, 28. 

Як відомо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Як відомо, у грудні Верховна Рада схвалила законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертних комісій (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.

До слова, на Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії, яка тимчасово дислокується в області, на вимаганні грошей за оформлення інвалідності.

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Теги: Львів хабар корупція в Україні

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