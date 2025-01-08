Допомога в незаконному перетині кордону: справу Дубінського скеровано до суду

Феміда судитиме Дубінського та його експомічника за сприяння у незаконному перетині кордону

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України та його колишнього помічника. Його звинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Правоохоронці не називають нардепа, однак з фото стає відомо, що мова про Олександра Дубінського.

Справу нардепа Дубінського скеровано до суду фото: Telegram/Офіс генерального прокурора

За даними слідства, Дубінський разом з колишнім помічником, який працює головою громадської організації, у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Він виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску.

Як підставу для перетину державного кордону чоловік надав документи, внесені в систему «Шлях». Дозвіл на виїзд за межі України було отримано на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам «родич» після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні та жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював. Він повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту.

У 2023 році обвинувачені знову організували незаконний виїзд цього ж «родича» за кордон як водія волонтера. Чоловік за вказівкою народного обранця мав прибути до Кишенева та чекати подальших інструкцій. Цього разу він вже не повернувся до України.

Нагадаємо, 13 листопада 2023 року нардепу Олександру Дубінському було оголошено підозру у державній зраді та участі у злочинній організації. Слідство встановило, що він мав позивний «Буратіно» та входив до складу злочинної організації, яке сформувало головне управління генерального штабу збройних сил Росії. Нардеп поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України.

Вже у 2024 році ДБР завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входив Дубінський. Слідство встановило, що Дубінський, екснардеп Деркач та експрокурор Кулик за вказівкою російських спецслужб організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

До слова, нардепа підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон та в незаконному переправленні через державний кордон інших осіб.