Прокурор у суді заявив, що Стерненко сам себе порізав після нападу на нього



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Сергій Стерненко перед будівлею суду 12 червня Фото: Главком

Стерненко начебто наніс собі поперечно орієнтовану різану рану лівої кисті, та вертикально орієнтовану рану на лівій кисті у середній верхній її частині

Прокурор Микола Бозовуляк у ході засідання з обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку заявив, що Стерненко у травні 2018 року після вчинення на нього нападу сам собі наніс колото-ріжучі рани.

Про це повідомляє «Укрінформ».

За словами прокурора, 24 травня 2018 року Стерненко, коли побачив, що двоє нападників стрімко наближуються до нього, дістав складений ніж, який носив із собою після попередніх нападів з метою самооборони, розклав його для можливого застосування, і тримаючи ніж у руці, заховав його у себе за спиною.

«У цей же час Ісайкул і Кузнєцов, наблизившись до Стерненка, водночас раптово здійснили напад на нього, завдаючи удари рукою у різні частини тіла та по голові, спричинивши йому, відповідно до висновку експерта, закриту черепно-мозкову травму», - уточнив правохоронець.

Прокурор зазначив, що Стерненко, «захищаючись та перебуваючи у стані необхідної оборони», і прикриваючись лівою рукою від нападників, а у правій руці тримаючи ніж, почав завдавати удари ножем нападникам, таким чином спричинивши Ісайкулу одну різану рану живота, і Кузнєцову – проникаючу колото-різану рану живота.

Сам Стерненко у ході цього нападу, за словами Бозовуляка, відповідно до висновку експерта, отримав кілька різаних ран пальців, тощо.

«Не очікуючи такого активного фізичного опору з боку Стерненка, Ісайкул, отримавши ножове поранення живота, сказав розбігатися, після чого обидвоє почали побігли у протилежні сторони, у зв’язку з чим стан необхідної оборони для Стерненка припинився. Стерненко таким чином використав право на захист, тобто шляхом заподіяння шкоди Ісайкулу і Кузнєцову для припинення цього посягання… Після цього… через деякий час Стерненко побіг за Кузнєцовим. Стерненко, будучи обуреним черговим нападом на себе, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин до Кузнєцова, з метою помсти останньому за це… діючи умисно, з ножем з метою заподіяння смерті Кузнєцову наніс мінімум три удари по тулубу останнього, спричинивши йому, відповідно до висновку експерта, різану рану грудної клітки справа, різану рану правого плеча… колото-різане поранення грудної клітки зліва, в ході якого було пошкоджено серце, що призвело до гострої крововтрати і шоку, що стало причиною смерті Кузнєцова на місці події. Після цього, для надання своїм діям вигляду перебування у стані необхідної оборони, з метою уникнення кримінальної відповідальності, Стерненко наніс собі поперечно орієнтовану різану рану лівої кисті, та вертикально орієнтовану рану на лівій кисті у середній верхній її частині…», - повідомив прокурор.

Також прокурор наголосив на ризиках, які на думку обвинувачення, існують, зокрема, щодо можливого знищення, приховування або спотворення речей або документів, які можуть мати важливе значення для слідства, щодо можливого незаконного впливу на свідків.

Представник обвинувачення попросив обрати для Стерненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету і здачею своїх документів для виїзду за кордон на зберігання.

Як відомо, у п’ятницю пізно ввечері Шевченківський районний суд Києва відклав засідання з обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку.

Захист Сергія Стерненка у рамках засідання щодо обрання активісту запобіжного заходу тричі оголошував відвід слідчому судді Володимиру Бугілю, але той знову відмовив у задоволенні цього клопотання.

Натомість суд викликав прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненку.

Зазначимо, що у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненка.

Ввечері Біля будівлі Шевченківського районного суду відбулися сутички між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка та правоохоронцями. Активісти, які погодилися взяти Стерненка на поруки, вимагали пропустити їх на засідання суду.

Поліція застосувала проти активістів газові балончики, у відповідь полетіли пусті пляшки.

Напередодні Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Якщо вину буде доведено, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідчі ставлять під сумнів версію про самозахист Стерненка через «подальші дії» після ударів активіста.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.