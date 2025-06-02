Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 2 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 2 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 2 червня втратила:
- особового складу – близько 989700 (+1140) осіб,
- танків – 10874 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22663 (+7) од,
- артилерійських систем – 28575 (+48) од,
- РСЗВ – 1401 (+0) од,
- засоби ППО – 1175 (+2) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38622 (+256),
- крилаті ракети – 3271 (+3),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50462 (+137) од,
- спеціальна техніка – 3905 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 2 червня
- В Чорному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 12 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1194-й день повномасштабної війни в Україні.
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