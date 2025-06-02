Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10874 танки
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 2 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 2 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 2 червня втратила:

  • особового складу – близько 989700 (+1140) осіб,
  • танків – 10874 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22663 (+7) од,
  • артилерійських систем – 28575 (+48) од,
  • РСЗВ – 1401 (+0) од,
  • засоби ППО – 1175 (+2) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38622 (+256),
  • крилаті ракети – 3271 (+3),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50462 (+137) од,
  • спеціальна техніка – 3905 (+2).
Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 2 червня

  • В Чорному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 12 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 2 червня
Активність ворожого флоту станом на ранок 2 червня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1194-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ за три роки вбила в Україні 707 дітей
Показник смертності серед цивільних в Україні цьогоріч зріс на 59%
30 травня, 10:28
У відкритті знака взяли участь воїни та представники командування ССО
На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак «Сили спеціальних операцій»
28 травня, 12:48
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у середу, 28 травня
Сили оборони знищили ексгравця збірної Росії з футзалу
25 травня, 11:34
Плитоноска із системою MOLLE
Плитоноска. Як обрати сучасний оптимальний захист Реклама
24 травня, 17:30
Пожежа на Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області
Дрони атакували важливий для військової промисловості завод в Орловській області
21 травня, 06:19
Олексію Авдею було 26 років
У бою проти окупантів загинув білоруський доброволець
19 травня, 07:00
Уламки БпЛА зачепили багатоповерхівку
Дрони дісталися Москви (фото, відео)
6 травня, 07:20
Пускова установка для російської ракети «Іскандер»
Стало відомо, чим РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ
Вчора, 16:06
Росіяни атакували навчальний підрозділ ЗСУ
РФ ударила ракетами по розташуванню навчального підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені
Вчора, 12:47

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року
Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
У травні росіяни суттєво підвищили інтенсивність свої атак: статистика
У травні росіяни суттєво підвищили інтенсивність свої атак: статистика
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
Росія атакувала Харків «шахедами», а потім ракетами, є постраждалі (оновлено)
Росія атакувала Харків «шахедами», а потім ракетами, є постраждалі (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
41K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
30K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
28K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України
13K
Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року: де були заховані дрони (фото, відео)

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua