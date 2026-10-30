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Посилення контролю за роботою ВЛК при ТЦК. Драпатий підписав наказ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Посилення контролю за роботою ВЛК при ТЦК. Драпатий підписав наказ
Лиховій зауважив, що Драпатий підписав наказ про суттєве посилення контролю за роботою військово-лікарських комісій при ТЦК
фото: Офіс президента

Представник Генштабу розкрив, що запроваджується постійний моніторинг рішень ВЛК

У Збройних силах України посилиться контроль за роботою військово-лікарських комісій. Про це повідомив у коментарі «Інтерфакс-Україна» представник Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій, передає «Главком».

«Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий підписав наказ про суттєве посилення контролю за роботою військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Наказ має на меті підвищити якість медичних оглядів військовозобов'язаних, унеможливити призов на військову службу громадян, які за станом здоров'я не можуть її проходити, а також запобігти будь-яким проявам корупції під час мобілізаційних заходів», – зауважили у Генштабі.

Відповідно до наказу, впроваджується ретельний моніторинг обґрунтованості рішень ВЛК. Особливу увагу приділятимуть випадкам, коли людину визнали придатною до служби, але згодом військово-лікарська комісія встановила її непридатність через захворювання, не пов'язані з проходженням служби. Заклади охорони здоров'я та конкретні фахівці нестимуть відповідальність за фіктивні чи недбалі висновки. Лиховій зазначив, що окремий акцент – на ретельнішому обстеженні людей із хронічними захворюваннями, які можуть загостритися вже в перші місяці військової служби.

Представник Генштабу додав, що запроваджується постійний моніторинг рішень ВЛК. За результатами моніторингу проводитимуть перевірки роботи комісій.

«Для голів і членів ВЛК при ТЦК та СП регулярно організовуватимуть спеціальні курси, зокрема щодо сучасних стандартів діагностики під час медичних оглядів. Крім того, посилюється нагляд за тим, як посадові особи ТЦК та СП направляють військовозобов'язаних на медогляди, оформлюють документи та вносять інформацію до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів», – йдеться у коментарі.

Напередодні повідомлялося, що Міністерство оборони України планує переглянути висновки військово-лікарських комісій (ВЛК), зокрема ті, на підставі яких окремі військовозобов’язані отримали інвалідність або статус непридатних до служби.

До слова, Федір Веніславський зауважив, що масова демобілізація військовослужбовців до завершення воєнного стану в Україні не передбачається. Натомість держава опрацьовує механізм справедливого звільнення з військової служби окремих категорій військових, зокрема тих, хто тривалий час бере участь у бойових діях або має поранення.

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Теги: ЗСУ військові ТЦК Михайло Драпатий

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