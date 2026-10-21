У центрі Афін вибухнув пакунок із наркотиками: поранено двох поліцейських
Вибухом поранило двох поліцейських, які перевіряли рюкзак, а також двох цивільних
У центрі Афін стався вибух під час перевірки підозрілого рюкзака, у якому виявили наркотики. Поранення дістали двоє поліцейських і двоє цивільних. Один із правоохоронців перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini, пише «Главком».
Інцидент стався в районі Колон. За інформацією видання, правоохоронці прибули на місце після телефонного повідомлення про підозрілий рюкзак, у якому, за словами заявника, могли бути наркотичні речовини.
Під час огляду сумки пролунав вибух. У рюкзаку, як повідомляє видання, були наркотики, таблетки та ваги. Обставини того, як саме вибуховий пристрій опинився серед цих предметів, з’ясовують.
Вибухом поранило двох поліцейських, які перевіряли рюкзак, а також двох цивільних. Одного з правоохоронців госпіталізували у тяжкому стані.
Грецькі правоохоронці розслідують обставини інциденту, зокрема походження вибухового пристрою та його зв’язок із вмістом сумки. Варто нагадати, що у Греції двоє робітників отримали серйозні травми внаслідок вибуху на великому нафтопереробному заводі поблизу Афін.
Коментарі — 0