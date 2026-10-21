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У центрі Афін вибухнув пакунок із наркотиками: поранено двох поліцейських

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У центрі Афін вибухнув пакунок із наркотиками: поранено двох поліцейських
Під час огляду сумки пролунав вибух
фото: Intime News/Ліакос Яніс

Вибухом поранило двох поліцейських, які перевіряли рюкзак, а також двох цивільних

У центрі Афін стався вибух під час перевірки підозрілого рюкзака, у якому виявили наркотики. Поранення дістали двоє поліцейських і двоє цивільних. Один із правоохоронців перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini, пише «Главком».

Інцидент стався в районі Колон. За інформацією видання, правоохоронці прибули на місце після телефонного повідомлення про підозрілий рюкзак, у якому, за словами заявника, могли бути наркотичні речовини.

Під час огляду сумки пролунав вибух. У рюкзаку, як повідомляє видання, були наркотики, таблетки та ваги. Обставини того, як саме вибуховий пристрій опинився серед цих предметів, з’ясовують.

Місце вибуху оточено поліцією
Місце вибуху оточено поліцією
фото: Intime News/Ліакос Яніс

Вибухом поранило двох поліцейських, які перевіряли рюкзак, а також двох цивільних. Одного з правоохоронців госпіталізували у тяжкому стані.

Грецькі правоохоронці розслідують обставини інциденту, зокрема походження вибухового пристрою та його зв’язок із вмістом сумки. Варто нагадати, що у Греції двоє робітників отримали серйозні травми внаслідок вибуху на великому нафтопереробному заводі поблизу Афін.

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Теги: Греція вибух поліція кримінал

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