На фортифікаціях Сумщини розікрали майже 40 млн грн – ДБР

Один із посадовців організував схему із залученням фахівця з технічного нагляду та представників підрядної організації

Чотирьом фігурантам справи повідомили про підозру, правоохоронці задокументували п’ять епізодів можливого розкрадання коштів

Працівники Державного бюро розслідувань викрили розкрадання понад 37,7 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у Сумській області. Про підозру повідомили чотирьом особам – колишньому посадовцю Львівської обласної військової адміністрації, фахівцю з технічного нагляду та двом представникам підрядної організації. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву відоства.

Як встановили правоохоронці, у лютому-березні 2024 року Кабінет Міністрів виділив Львівській ОВА понад 708 млн грн із резервного фонду державного бюджету. Кошти мали спрямувати на будівництво фортифікаційних споруд і смуг оборони на Сумщині.

За даними слідства, один із посадовців організував схему із залученням фахівця з технічного нагляду та представників підрядної організації. Учасники оборудки, за версією правоохоронців, завищували вартість будівельних матеріалів і обсяги фактично виконаних робіт.

На підставі цих даних оформлювали акти виконаних робіт із недостовірною інформацією. Після перерахування бюджетних коштів частину грошей, за даними ДБР, повертали посадовцям як неправомірну вигоду.

Правоохоронці задокументували п’ять епізодів можливого розкрадання коштів. Йдеться про будівництво двох опорних пунктів та трьох захисних смуг на території Сумської області.

Розмір завданих державному бюджету збитків становить понад 37,7 млн грн. Суму підтвердили результати комплексних будівельно-технічних, товарознавчих та економічних експертиз.

Відомство зазначило, що про підозру повідомили чотирьом фігурантам справи. Серед них – колишній посадовець Львівської ОВА, спеціаліст, який здійснював технічний нагляд, а також двоє представників підрядної організації.

Варто нагадати, що детективи Бюро економічної безпеки спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора викрили масштабну мережу «конвертаційних центрів», якою користувалися 200 підприємств. За даними слідства, через схему було проведено 23,5 млрд грн, а сума несплачених податків перевищила 3 млрд грн.