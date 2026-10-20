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Чоловік, який влаштував стрілянину в Печерському ТЦК, отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чоловік, який влаштував стрілянину в Печерському ТЦК, отримав підозру
Унаслідок стрілянини троє поліцейських і троє військовослужбовців ТЦК та СП дістали вогнепальних поранень
фото: Національна поліція України

Нападнику загрожує довічне ув’язнення

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який влаштував стрілянину в Печерському районному ТЦК та СП у Києві 19 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

«Слідчі главку поліції Києва за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили чоловікові про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Санкції відповідних статей передбачають покарання, зокрема довічне позбавлення волі за окремими складами злочинів», – йдеться у повідомленні.

Чоловік, який влаштував стрілянину в Печерському ТЦК, отримав підозру фото 1
Чоловік, який влаштував стрілянину в Печерському ТЦК, отримав підозру фото 2

Нагадаємо, 19 жовтня до приміщення районного ТЦК та СП доставили 41-річного киянина, який порушив законодавство про мобілізацію. Перебуваючи в будівлі, чоловік дістав прихований під одягом пістолет і здійснив щонайменше сім прицільних пострілів у бік поліцейських та військовослужбовців.

Унаслідок стрілянини троє поліцейських і троє військовослужбовців ТЦК та СП дістали вогнепальних поранень. Усіх потерпілих госпіталізували. Двоє з них перебувають у тяжкому стані, решті надають необхідну медичну допомогу.

Згодом про нові обставини інциденту повідомив голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

Теги: Національна поліція України Київ стрілянина ТЦК

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