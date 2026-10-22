Головна Київ Новини
search button user button menu button

Стрілянина у Печерському ТЦК: підозрюваному обрано запобіжний захід

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Стрілянина у Печерському ТЦК: підозрюваному обрано запобіжний захід
Стрілянина у Печерському ТЦК та СП
фото: Національна поліція України

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід 41-річному чоловіку у справі про стрілянину, яка сталася 19 жовтня у приміщенні Печерського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК СП). Суд призначив йому тримання під вартою на 60 діб без права на заставу. Про це повідомили Суспільному у пресслужбі поліції Києва, інформує «Главком»

За даними слідства, 41-річного киянина напередодні доставили до районного ТЦК через порушення законодавства про мобілізацію. У будівлі чоловік дістав пістолет, який ховав під одягом, і щонайменше сім разів вистрілив у бік поліцейських та військовослужбовців.

Усіх шістьох поранених госпіталізували. Двох з них доправили до лікарні у тяжкому стані. Підозрюваного затримали.

Фігуранту повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 15, пункти 1, 8 ч. 2 ст. 115 – закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв'язку з виконанням ними службового обов'язку;
  • ст. 348 – посягання на життя працівників правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків;
  •  ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
    Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі, розповіли у поліції.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталася стрілянина на території територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Унаслідок стрілянини були поранені троє співробітників поліції та троє військовослужбовців.

Теги: Київ ТЦК стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві та області застосовані екстрені відключення
У Києві та області застосовані екстрені відключення
7 жовтня, 20:07
Джузеппе Каво Драгоне очолив делегацію Військового комітету НАТО, яка прибула до Києва
До Києва вперше за вісім років прибули військові представники всіх країн НАТО
7 жовтня, 13:36
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
6 жовтня, 23:25
На Covid-19 за перший тиждень захворіли четверо дорослих
У Києві почався сезон грипу: скільки людей захворіли за перший тиждень
5 жовтня, 13:22
Після звернення депутатки прокуратура відкрила провадження щодо земельної ділянки
Мер Києва живе не в Києві. Депутатка звернулася до правоохоронців і пояснила причину
2 жовтня, 20:13
Скульптурна композиція Батьківщина-мати встановлена ​​на одній із найвищих точок Києва та помітна практично з будь-якої частини міста
У Києві 1 жовтня курсуватиме додатковий автобус до Музею війни та монумента «Батьківщина-Мати» (схема)
30 вересня, 17:33
Головний рабин України Моше Реувен Асман
Погрози головному рабину України: Моше Асман відреагував на затримання зловмисника
30 вересня, 14:59
Завод фармацевтичної компанії «Дарниця» вдруге за кілька днів зазнав російської атаки
Росіяни знову атакували завод фармацевтичної компанії «Дарниця»
26 вересня, 10:28
Жінка з немовлям у візочку була змушена чекати під зачиненою будівлею в момент атаки дронів
Скандал на Оболоні: під час атаки дронів мати з немовлям не змогла потрапити до укриття ліцею
24 вересня, 09:14

Новини

Стрілянина у Печерському ТЦК: підозрюваному обрано запобіжний захід
Стрілянина у Печерському ТЦК: підозрюваному обрано запобіжний захід
Метро «Чернігівська» відкриває вестибюль після обстрілу: дата та розклад роботи
Метро «Чернігівська» відкриває вестибюль після обстрілу: дата та розклад роботи
Аварійні відключення світла 22 жовтня 2026 року введено у Голосіївського районі
Аварійні відключення світла 22 жовтня 2026 року введено у Голосіївського районі
Внаслідок нічної атаки в Києві пошкоджено ритейл-парк «Почайна»
Внаслідок нічної атаки в Києві пошкоджено ритейл-парк «Почайна»
Масована атака на Київ: поліція уточнила дані про загиблого та поранених
Масована атака на Київ: поліція уточнила дані про загиблого та поранених
Флеш пояснив небезпеку касетної ракети, якою Росія атакувала центр Києва
Флеш пояснив небезпеку касетної ракети, якою Росія атакувала центр Києва

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
121K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
91K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
63K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Сьогодні, 14:32
Удар по ринку у Лозовій: загинуло двоє людей, поранено понад 30 (оновлено)
Сьогодні, 14:24
Помер провідний український учений, академік у галузі педіатрії
Сьогодні, 13:55
ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Галущенка
Сьогодні, 13:26
Росія окупувала майже п'яту частину України. Зеленський розповів про ситуацію в захоплених містах
Сьогодні, 12:00
Росія почала бити по Україні новою ракетою «Філін». ГУР розкрив її характеристики
Сьогодні, 10:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua