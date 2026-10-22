Стрілянина у Печерському ТЦК: підозрюваному обрано запобіжний захід

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід 41-річному чоловіку у справі про стрілянину, яка сталася 19 жовтня у приміщенні Печерського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК СП). Суд призначив йому тримання під вартою на 60 діб без права на заставу. Про це повідомили Суспільному у пресслужбі поліції Києва, інформує «Главком»

За даними слідства, 41-річного киянина напередодні доставили до районного ТЦК через порушення законодавства про мобілізацію. У будівлі чоловік дістав пістолет, який ховав під одягом, і щонайменше сім разів вистрілив у бік поліцейських та військовослужбовців.

Усіх шістьох поранених госпіталізували. Двох з них доправили до лікарні у тяжкому стані. Підозрюваного затримали.

Фігуранту повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 15, пункти 1, 8 ч. 2 ст. 115 – закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв'язку з виконанням ними службового обов'язку;

ст. 348 – посягання на життя працівників правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків;

ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі, розповіли у поліції.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталася стрілянина на території територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Унаслідок стрілянини були поранені троє співробітників поліції та троє військовослужбовців.